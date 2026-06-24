No debería haber marchado

Corría el último minuto del tiempo añadido. Argentina ganaba 1 a 0 a Austria. Leo Messi se había quedado descolgado en la punta derecha, a la altura del medio campo. Tenía un defensor encima. La defensa argentina rechazó un centro frontal y el balón fue a caer a los pies de Messi. La controló, fijó a los dos defensas que corrieron a taparle la carrera, frenó y asistió a Julián Álvarez para que encarara al portero con suficiente ventaja. Falló. El rechace fue a parar a los pies de Paredes. Tenía opciones de remate, pero le apareció Messi y le dio el balón. Messi se abrió, chutó una primera vez y aún una segunda para rematar el rechace del portero y un defensa y marcar el 2 a 0.

Leo Messi cumplirá hoy 39 años. Se afirma que ya ha jugado su mejor fútbol y debe ser cierto. También se considera que vive un retiro dorado en una liga menor, sin exigencia. Sin embargo, lo indiscutible es que en los dos partidos disputados ha marcado 5 goles y es el máximo goleador del actual Mundial y que con estos 5 goles se ha convertido en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 18 goles, 2 más que Miroslav Klose. Y también 2 más que el francés Kilian Mbappé, que le va al acoso y que, con 27 años, si no es en esta edición mismo, será en la próxima que le superará.

No importa. Es una maravilla ver jugar a Messi. Estar pendiente de sus movimientos mientras se sigue de rabillo del ojo el juego permite comprender su magnitud. No es que haya aprendido a dosificar los esfuerzos, como puede pensarse y se afirma a bote pronto. Es una inteligencia futbolística única, construida a partir de un instinto natural, un talento trabajado y una experiencia adquirida en mil partidos. El último gol es paradigma. Siguió la jugada como si anticipara el error de Julián Álvarez. Y, entonces, surge la pregunta que persigue el barcelonismo desde el 8 de agosto de 2021. ¿Por qué tuvo que irse? Algún día deberíamos saber la verdad.