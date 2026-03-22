Los deberes de Laporta

Es una buena noticia para el nuevo mandato, el último, la abrumadora mayoría de un 70% de respaldo que obtuvo la candidatura del reelegido presidente del Barça, Joan Laporta. Cuenta con un apoyo que le legitima para tomar las decisiones que crea conveniente durante los próximos 5 años y que le da la fuerza suficiente para tirar adelante su proyecto.

Su experiencia debe valer y en su tercer mandato debe corregir los errores que haya podido cometer en el pasado y consolidar la institución hacía un futuro importante con la inauguración total del nuevo estadio.

Los principales deberes de la directiva deben ser en el orden deportivo, institucional y, sobre todo, económico, sin dejar de lado la faceta deportiva, que es la principal.

Es evidente la de sanear las cuentas del club y, en especial, empezar a revertir la situación de caída libre económica de los últimos tiempos en los que el club no generaba ingresos suficientes como para vivir el día a día. Y ahora que va a comenzar a pagarse la deuda de la obra del estadio, es fundamental empezar a generar más ingresos de lo que se gasta.

Una deuda creciente que puede ahogar en el futuro al Barcelona. Siendo optimistas, la apertura del nuevo estadio al completo, la venta de los palcos VIP, el Merchandaising de cada partido y las zonas accesorias que generarán recursos, ayudarán a mirar con más optimismo el futuro y la recuperación.

Todo ello debe hacerse sin que afecte en gran medida al otro punto importante de los deberes del presidente: la consolidación deportiva del proyecto y la competitividad del equipo. Que la construcción del estadio y el pago de las obras no frenen la ilusión del barcelonista de seguir compitiendo por todos los títulos.

Se ha demostrado en este último mandato que, a pesar de la penuria económica, no se ha resentido el equipo, incluso se ha reforzado con decisiones acertadas y una apuesta ineludible por la cantera.

Es una tranquilidad saber que la base del equipo está perfectamente armada con los canteranos que tienen un largo recorrido y que garantizan un proyecto sólido. Arroparles con algunos grandes fichajes de jugadores diferenciales, que serán caros pero que deben marcar la diferencia, es la opción que debe manejarse para seguir compitiendo.

Por supuesto, incluyo en los deberes, que Flick, que está muy feliz en Barcelona, alargue aún más su estancia, como mínimo hasta el 2028 y nos garantice una estabilidad en el banquillo y un rendimiento de la plantilla, como ha demostrado en los dos años que lleva al frente del Barça.

Y culminar el proyecto de la grada de animacion, conseguir que el socio se sienta importante en el nuevo estadio, con precios de los abonos competitivos y priorizar la presencia del socio por encima de la llegada de turistas, por más que exista la tentación de recaudar más dinero con esas entradas.

Y la paz social. Tratar de incluir a los máximos barcelonistas posibles en este proyecto. Que nadie se sienta excluido por su condición de seguidor de otras candidaturas.

La experiencia de Laporta y el respaldo mayoritario del socio deben ayudar a que el arranque de este mandato sea todo lo fuerte que pedía Laporta y consolide al Barcelona en esta situación ventajosa hacia el futuro. Gran plantilla, joven y canterana, y un espectacular estadio.