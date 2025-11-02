Todos deben mejorar

Pedri estará mes y medio KO por una lesión muscular / EFE

No corren buenos tiempos para los culés en esta fase de la temporada. El equipo se deshilacha, es muy vulnerable, le hacen infinidad de ocasiones, pierde últimamente muchos puntos y, para colmo de males, la epidemia de lesiones que, sorprendentemente, asola a la primera plantilla blaugrana llega a tocar en toda la línea de flotación afectando a los jugadores más importantes e imprescindibles del equipo y culminando en la figura del insustituible Pedri.

Lo cierto es que por muy optimista que suela ser uno, y yo lo soy de normal, pareciera que vienen tiempos difíciles. Y ahora es cuando deben dar un paso verdad los nombres importantes de la plantilla. Se necesita ver la mejor versión de todos y la verdadera capacidad de todos para afrontar el difícil momento.

Habrá que confiar en ver la mejor versión de Hansi Flick, ahora que ha tenido tiempo de reflexionar en el rincón de pensar tras su expulsión y los últimos bandazos del juego del equipo, y ahora que regresa al banquillo.

Habrá que confiar en que den un paso adelante algunos de los jugadores importantes de la plantilla de los que se espera que pueden dar bastante más de lo que han venido dando en lo que llevamos de esta temporada. Todos miramos lógicamente a Frenkie de Jong, el líder natural del equipo en ausencia de Pedri en la medular como primera solución al liderazgo en el juego del equipo. Pero otros más también deben mejorar como Koundé y Cubarsí.

Habrá que volverse a encomendar en la magia de Lamine Yamal, en que recupere su frescura, su inocencia y su juego y vuelva a ser el futbolista genial que nos ha deslumbrado estos tiempos pasados. Que supere la maldita pubalgia y vuelva a desbordar defensas rivales sin parar y siga siendo ese jugador diferencial que ha liderado el juego de ataque de todo un Barcelona sin ser apenas mayor de edad.

También les corresponde a entrenador y jugadores hacer autocrítica de las muchas cosas que pueden mejorar, que se hicieron bien la temporada pasada y que no se acaban de hacer bien esta campaña. Es el momento de dar ese golpe en la mesa y decir claramente que se quiere y se puede ir a por todas con estos jugadores.

El entrenador ha demostrado sobradamente que está capacitado para sacar el máximo potencial a todos y cada uno de sus jugadores. Solo tiene que volver a tocar la tecla que hizo que el equipo funcionara como una máquina casi perfecta durante la gran mayoría de la temporada pasada.

Solo con la cercanía de volver al Camp Nou hay mucho a lo que agarrase. Tenemos el nuevo estadio a tocar, a punto para el regreso, con todo lo que eso va a significar de empujón y de relanzamiento de club y equipo esta temporada. Así serán más fuertes. Y tendrán que aprovechar esa corriente y ese viento a favor para retomar el camino del éxito y de los triunfos que llevó a este equipo a ilusionar al barcelonismo como hacía mucho tiempo que no se ilusionaba.

Ven, siempre hay algo a lo que agarrarse. Al mal tiempo, buena cara.