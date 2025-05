Mbappé marcó tres tantos ante el Barça pero perdió el encuentro / Agencias

El Madrid perdió la Liga en Montjuïc y terminará la temporada sin ganar ninguno de los tres títulos más importantes. En esta situación me pregunto... ¿Qué debe de pensar Mbappé? El francés era la guinda que le faltaba al conjunto blanco tras ganar la Champions en Wembley. Florentino había fichado al mejor jugador del mundo y parecía que estaba todo ganado antes de jugar, pues al final el fútbol ha demostrado que esto no funciona así.

Pero no me malinterpreten, no le estoy dando la culpa a él. De hecho, el francés recordó en Barcelona lo sucedido en Lusail. Fue el mejor y el único salvable del conjunto blanco, tres goles que no sirvieron para nada. El único jugador en la historia de los clásicos en no ganar tras marcar un hat-trick, exactamente lo mismo que le pasó en la final del Mundial ante Leo Messi, increíble. Él hizo su trabajo, pero el resto del equipo no.

Para más inri, el Paris Saint-Germain, su antiguo club, ha encontrado la fórmula perfecta tras su marcha y son los máximos favoritos de la final de la Champions. Con 26 años aún no ha ganado ninguna, tampoco Balón de Oro. Por cierto, el máximo favorito para levantar el trofeo individual es su excompañero Ousmane Dembélé, que ha aprovechado a las mil maravillas el hueco de la tortuga.

En el primer bache del Madrid, tras caer 0-4 en el Bernabéu ante el Barça, la afición blanca lo culpó de todos los males del equipo: no se adaptaba a la posición de delantero centro, había descompensado al equipo, fallaba penaltis, no marcaba... incluso le llegaron a pitar ante el Arsenal. Pues al final, fue el único que dio la cara ante el Barça y el que estuvo a punto de salvar la Liga y la final de Copa.

¿Qué deberá pensar Mbappé? En verano era todo felicidad, se marchaba de "la cárcel de oro" para ganar la Champions en "el mejor equipo del mundo". Pero un año después, nada. Su primera temporada en Madrid no ha sido la esperada: críticas, derrotas dolorosas y su pasado triunfando sin él. Aun así seguramente ganará el Pichichi, pero no creo que le sirva de mucho tras lo sucedido en el campo. Ahora, la esperanza del madridismo está más en el relevo de Ancelotti que en algún fichaje estrella, ya que como han comprobado este año, un grupo de 'supercracks' no ganan si no hay alguien que los guie al éxito.