¿Cuánto debe pagar el Barça por Julián Álvarez?

Julián Álvarez rodeado por algunos de sus compañeros durante un entrenamiento de Argentina en el Mundial 2026 / EFE

El Atlético de Madrid tiene un problema: su futbolista Julián Álvarez no quiere seguir jugando de colchonero porque desea vestirse de azulgrana. A su vez, el Barça tiene otro problema: el Atlético se siente ofendido por la situación y, en este momento, se manifiesta cerrado a la negociación. Como es evidente que la cláusula de rescisión -cercana a los 500 millones de euros- no es una opción, el tiempo, en este caso, va a ser oro para los dos clubes: para el Barcelona, porque necesita que el estado de ánimo del Atlético se enfríe, y para el club madrileño, porque va a ganar mucho dinero en el traspaso -veremos a qué club- de su futbolista.

Tres preguntas. La primera: ¿cuánto vale Julián Álvarez? De entrada hay que tener en cuenta que el mercado del gol es muy caro pero antes de entrar en este terreno hay que afrontar una reflexión futbolística.

Hansi Flick quiere un 9 que permita al equipo situarse al máximo nivel Champions. El mundo del fútbol sabe que es imposible garantizar el trofeo pero sí parece necesario disponer de algunas piezas clave para aspirar desacomplejadamente a levantarlo. El Barcelona ha perdido a Robert Lewandowski y busca un recambio que garantice los 120 goles del delantero polaco en sus cuatro temporadas como azulgrana.

Erling Haaland -25 años, tiene un valor de mercado de 200 millones de euros- y Kylian Mbappé -27, 180- son imposibles, por caros y por inaccesibles. Harry Kane cuesta menos de la mitad pero tiene 32 años y ya ha manifestado que no desea salir del Bayern, y los falsos 9 del mercado no se contemplan porque Flick prefiere otro perfil de jugador.

Julián Álvarez tiene 26 años. En las mismas cuatro temporadas ha marcado 85 goles, siendo suplente en Manchester y jugando en el Atlético de Simeone. Además, ha dado 36 asistencias, 15 más que Robert. Pero sobre todo, más allá de los números, se trata de un futbolista que ya está adaptado a LaLiga y que dispone de herramientas para un rendimiento inmediato cerca de Lamine Yamal, Pedri y compañía. Julián hace falta en el Barcelona.

Dicho esto, vamos con la segunda pregunta: ¿hasta qué cifra está dispuesto a llegar el Barça para cerrar la operación? Si la primera oferta ha sido de 100 millones de euros, su valor actual de mercado, es evidente que Joan Laporta se guarda un margen para cuando llegue la negociación. Con los precedentes de los fichajes de Dembélé, Coutinho y Griezmann, por los que Josep Maria Bartomeu pagó sin conseguir rendimiento 105 millones de euros (más 40 en variables), 120 (+ 40) y 135, respectivamente, el socio del Barça vive tenso por la operación.

Para usted, la tercera pregunta: ¿dónde está el límite de responsabilidad económica, deportiva y ética que el Barça no debería superar?