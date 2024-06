¿Quién debe irse detrás de Marc Guiu?

Unai y Marc Guiu se entendieron de forma maravillosa en el Johan / Valentí Enrich

El Barça se llena la boca de la cantera y, a la que puede, la usa para cuadrar cuentas, independientemente de todo lo que conlleva, sin mirar atrás y mucho menos al futuro. La marcha de Marc Guiu al Chelsea a 25 de junio, a falta de una semana para el cierre de las cuentas, es la confirmación de que la entidad azulgrana va muy apurado. Y quiere salir del lío sin pensar en el mañana. Así va el club.

Dejar salir a Marc Guiu es una temeridad. Dejarlo marchar sin esperar una respuesta de renovación o sin avanzar en las negociaciones es una irresponsabilidad. Dejarlo marchar porque tienes a Vitor Roque en el equipo es para que muchos se vayan detrás de Marc Guiu. Por uno has pagado 30 más 30 millones y por el otro lo has formado en la casa, es culé hasta la médula, no te ha costado un euro y lleva 10 años en la entidad. Y en 182 minutos en el primer equipo ha marcado 2 goles. Mientras el brasileño ha necesitado el doble de minutos.

Cada uno sabrá si ha sido partícipe de estas decisiones. En todo caso, deberían tomar la palabra el presidente Joan Laporta, el director deportivo Deco y el director de fútbol base Talin Alexanko. La cantera es un valor que no se puede malvender ni se debe usar para tapar que la entidad lleva cuatro temporadas sin cuadrar cuentas. El fichaje de Guiu por 6 millones es una ganga para el Chelsea. Un chollo que debe sonrojar al Barcelona por no haber sabido atarlo antes de llegar a este punto.

Así pues, Guiu se irá del Barcelona, pero detrás de él deberían seguirle los pasos muchos otros.