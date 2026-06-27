¿Hasta cuándo debe esperar el Barça a Julián Álvarez?

Los futbolistas no son mucho de mojarse en público. Y menos cuando están disputando un gran torneo como es un Mundial. Cuando se les pregunta por su futuro, la inmensa mayoría acaba diciendo aquello de que están centrados en el Mundial y ya hablarán del futuro cuando acabe.

En la actual Copa del Mundo, sin embargo, hemos asistido a una excepción con Julián Álvarez. El delantero argentino tiene tantas ganas de perder de vista a Diego Simeone y fichar por el Barça que no dudó en mojarse el pasado lunes tras jugar contra Austria. Leo Messi se había vuelto a salir con dos goles y el combinado de Scaloni ya estaba clasificado para la siguiente ronda como primero de grupo. Consideró Julián que era el momento. Buscó algún periodista de confianza y soltó aquello de: “Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

Las declaraciones de la ‘Araña’ cayeron muy bien en el Spotify Camp Nou y muy mal en el Metropolitano, a pesar que tanto Simeone como Mateu Alemany, director deportivo del club rojiblanco, sabían que las harían. No tardaron en deslizar su tremendo enfado, su intención de denunciar al Barça ante la FIFA por hablar con un futbolista con más de seis meses de contrato y la seguridad de que el delantero argentino no iría al Barça a no ser que el club azulgrana pague la cláusula de rescisión.

En Barcelona, todo se ve con más tranquilidad. Una vez Julián se ha mojado, saben que en el Metropolitano tienen un problema. Ahora es cuestión de esperar y dejar enfriar un poco el tema antes de hacer una nueva oferta. Eso sí, siguen convencidos de que el argentino acabará vistiendo de azulgrana y, aunque desde la dirección deportiva tienen en mente diversas alternativas, siguen jugándoselo todo al fichaje de la ‘Araña’, a quien ven como el jugador ideal para dar un salto de calidad y mejorar una plantilla llamada a ganr muchos títulos en los próximos años.

Tanta fijación, sin embargo, puede tener un riesgo. Y es que podría pasar que por mucho que Julián fuerce la situación, el Atlético siga enrocado. Que el caso va para largo ya se sabe ahora, más conociendo a Mateu Alemany. Pero la pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo debe esperar el Barça al delantero argentino? Porque puede pasar que se llegue a finales de agosto con la situación todavía no resuelta. Y si entonces las negociaciones no culminan de forma favorable para el Barça, Hansi Flick se quede sin delantero centro, pues las alternarivas a Julián igual ya tampoco están disponibles. Y fichar un delantero centro es necesario.