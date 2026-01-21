El debate del VAR

Estoy a favor del VAR y del uso de cualquier tecnología actual o futura que ayude los árbitros a minimizar sus errores, a evitar que caigan en las trampas y el mal comportamiento de los futbolistas o, simplemente, a apreciar situaciones del juego que se le han escapado. Lo que no encuentro nada bien y considero que es un error muy grave es sacralizar su uso y convertirlo en un tipo de árbitro supremo ante el cual no cabe la apelación subjetiva. Las imágenes enseñan qué ha sucedido, pero no lo explican.

Creo que el VAR y otras herramientas como los sensores que advierten al árbitro si la pelota ha traspasado la línea de gol han contribuido a hacer que los resultados sean más justos. No hace falta poner ejemplos de antes y ahora. A todo el mundo se le ocurrirán unos cuantos. Entiendo los argumentos de quienes están en contra. Pero, no veo en qué beneficia al fútbol el error arbitral en una situación que se puede resolver con una revisión de las imágenes, más allá de la polémica que se genera y que hace bullir la olla.

Ahora, considero que su uso no es correcto en demasiadas ocasiones. El caso más claro es el del fuera de juego. El uso del VAR es necesario porque es muy difícil, por no decir imposible, que el linier, más aún el árbitro, pueda apreciar si un delantero ha echado a correr en posición correcta cuando le han hecho el pase. Precisamente, el uso del VAR nos lo demuestra en cada partido. Pero lo que no puede ser es eliminar del todo el criterio arbitral. Porque se corre el riesgo de ir en contra del espíritu con que se introdujo la norma. Ahora mismo, si la imagen muestra que un delantero tiene una parte del cuerpo, por ínfima que sea, más avanzada que el defensa, se decreta fuera de juego de manera inapelable, sin espacio para que el árbitro valore si el infractor ha salido beneficiado.

Hablo del gol anulado a Lamine Yamal el domingo en Anoeta, una aberración futbolística según mi entender, pero me podría referir a otras decisiones que han beneficiado el Barça.