El dato que muestra la urgencia que el Barça debe resolver

El Barça recuperó el liderato sin despeinarse, en un partido en el que casi solo estuvo pendiente de ver hasta qué punto podía levantar el pie del acelerador. Se nota que a la vuelta de la esquina esperan ya los partidos claves de la temporada y los futbolistas empiezan a mirar de reojo el calendario.

El equipo fue serio y solvente, y la noticia es que no necesitó a ninguno de sus delanteros para deshacerse de su rival. Bernal y Fermín marcaron su segundo y quinto gol de la temporada, y De Jong se estrenó como goleador. De los delanteros destacó, como siempre, la energía de Raphinha, pero Lamine y Lewandowski pasaron medio de puntillas por el encuentro, y Ferran entró solamente de suplente.

La buena noticia es que pocos equipos de LaLiga saben repartir tan bien el gol como el Barça: tres jugadores llevan diez goles o más, y han marcado al menos 15 futbolistas diferentes. La estadística demuestra que el de Flick es el equipo más coral y donde marcan más goles los centrocampistas, a menudo llegando desde atrás (como Bernal o De Jong ayer) o desde fuera del área (estilo Fermín o Dani Olmo).

La mala noticia es que el Barça ha visto cómo el rendimiento goleador de su línea atacante, especialmente de Lewandowski, ha caído en picado. El futbolista polaco, que terminó la pasada campaña sumando 38 goles en Liga y Champions, en lo que va de curso lleva solo 12. Raphinha lleva 9 contra 31, y Lamine, con el listón goleador más bajo, lleva 13 contra uno más de la anterior temporada. Esta estadística no es, por supuesto, definitiva, pero refleja uno de los grandes problemas de esta plantilla, diseñada para jugar un fútbol exquisito y controlar el juego, pero con carencias goleadoras cuando llegan partidos trascendentes.

La cuestión de fondo es que, a pesar de su enorme rendimiento y profesionalidad, la biología empieza a castigar el rendimiento de Lewandowski, y al mismo tiempo Ferran no es capaz de compensar el lógico declive del futbolista polaco. Por detrás, Raphinha y Lamine son dos motores imprescindibles para crear fútbol y sostener al equipo en los momentos críticos, pero generan más que transforman y desordenan más que golean. Y atención a las comparaciones: aquí en LaLiga solo Mbappé lleva 23 tantos, en la Bundesliga, Kane ha marcado la friolera de 28, y Haaland 22 en la Premier.

Alguien dirá con razón que el juego del Barça es por naturaleza más colectivo y solidario, pero que los delanteros blaugranas están sufriendo lo prueba que incluso Vedat Muriqi del Mallorca lleva 4 goles más que Ferran, el máximo goleador del equipo en la Liga. Ahora que llega el momento de la verdad, es urgente que el Barça active toda la pólvora que tiene dentro si quiere luchar con garantías por los dos grandes títulos en juego. Sin delanteros no hay paraíso.