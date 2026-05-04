El dato que convierte en histórica la segunda Liga de Flick

El Barça será el gran y justísimo vencedor de la Liga 2025/2026, por la que se ha paseado sin que nadie le haya hecho ni la más mínima sombra. El Real Madrid aplazó unos días el alirón, pero lo cierto es que se trata de un trámite, y solo queda la certificación notarial de un título que ya hace muchas semanas que ganó el equipo blaugrana.

Será una victoria que confirma la solidez y el equilibrio del proyecto de Hansi Flick, que entrará a formar parte del selecto club de solo cuatro entrenadores capaces de ganar sus dos primeras ligas, algo que antes de él solo lograron Van Gaal, Guardiola y Luis Enrique. Estamos, pues, ante un hito nada frecuente en la trayectoria del club, que justamente por eso merece ser elevado y analizado con la gran lupa de la historia. Y es que Flick ha demostrado ser un alumno avanzado de Cruyff, con la particularidad de haberse convertido en su primer discípulo virtual: ni aprendió directamente de él ni llegaron siquiera a tener una relación personal, algo que no le ha impedido ser un seguidor avanzado de su filosofía.

La relación con Cruyff viene a cuento porque esta Liga de Flick tiene un simbolismo histórico de gran trascendencia: es la número 29 de la historia del Barça, la 19 de 38 posibles después de la llegada de Cruyff como entrenador (el año 1988). La cifra, aparentemente inocua, es en realidad un punto de inflexión extraordinario, porque significa que con la segunda liga de Flick el Barça habrá conquistado exactamente el 50% de las ligas disputadas tras la llegada del maestro holandés en 1988.

Antes de la llegada de Cruyff, el club blaugrana solo había conquistado 10 campeonatos de 60 posibles. Es decir, que un club perdedor que conquistaba solo 1 de cada 6 Ligas, ha pasado a ser un club ganador que gana 1 de cada 2. Las estadísticas sirven solamente para objetivar una gran verdad que ya conocíamos. Cruyff aterrizó para cambiar para siempre la historia del Barça, y con ella la del fútbol, y dotó al club del tesoro más preciado: una identidad propia.

Antes de 1988 el club ya había hecho muchas cosas bien, pero los éxitos eran como setas y no se acumulaban. Tras Cruyff, el Barça tuvo por fin una hoja de ruta reconocible, que con los años se ha ido refinando, y que ha permitido que alguien como Flick, que no fue un alumno suyo, ha podido edificar su proyecto en base al manual que el maestro escribió aquel lejano 1988. No será, pues, una liga cualquiera. Será la que certifique el antes y el después de nuestra particular epifanía.