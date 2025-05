Inter Milan VS FC Barcelona. Foto Javi Ferrandiz / Javi Ferrándiz / SPO

ORGULLO. Así, con mayúsculas. Eso es lo que sienten todos los barcelonistas hoy sin miedo a equivocarme. Lo intuyeron a principios de temporada. Lo confirmaron cuando empezó este 2025 que les ha empujado a besar y estrujar el escudo cada dos por tres, a subir a Montjuïc, a acompañarlos, a jalearlos, a rezarles y a enconmedarse a ellos para ser un poco más felices. Les han visto luchar hasta la extenuación, bailar, sufrir y disfrutar un partido sí y otro también. Remontar era un verbo que no se conjugaba y esta temporada han hecho cátedra. Quedaba muy lejos recordar a un equipo que se dejara tanto la piel, que fuera a todas, que se lo creyera siempre y que nos hiciera creer a los demás. Enfurecerse, recrearse y dejarse la vida casi cada jornada de Liga, de Copa y de Champions ha sido -y es- el santo enseña del Barça de Flick. La última consigna del alemán, veinticuatro horas antes, respiró cruyfismo: salid y disfrutad. A lo que, imagino, añadiría para sí mismo “después de todo lo que habéis conseguido cuando pocos no daban un euro ni por vosotros ni por mí”. Hansi abrazó a cada jugador tras cada cambio, en el descanso de la prórroga y extendió ese gesto a todos los que le han apoyado más allá del césped. El concepto ‘familia’ ha penetrado en un barcelonismo que también ha protegido y cuidado a estos chavales que ayer, un día más, se dejaron la piel. Honor y gloria para los Lamine Yamal (de nuevo extraordinario aunque le faltara el gol), Fermín, Pau Cubarsí y un imperial Gerard Martín. Una base brutal para conformar un equipo con el que se pueden hacer cosas muy, muy grandes.

ORGULLO. Que en la última página de este diario se lea bien el sentimiento con el que, a pesar de la decepción por no llegar a Munich, el barcelonismo se fue a dormir. ‘Eso que tú me das’, que cantaba el inolvidable Pau Donés, es lo que nos queda y no es poco. Nos lo creímos ayer hasta el último segundo porque así nos lo han enseñado. Porque vimos una primera mitad mediocre y un arbitraje que lo fue más todavía. Pero llegó la transformación a partir del minuto 50. Este equipo, que se ha ganado el respeto de Europa, levantó un partido que no tuvo buen final. Pero con ellos, al fin del mundo. A pesar de la tristeza, qué pedazo de eliminatoria ha disputado el FC Barcelona. Y que presente y, sobre todo, que futuro tan esplenderoso le espera.

ORGULLO. “Nadie creía en nosotros y mira lo que hemos creado”. Eric García miro hacia la zona donde se ubicaban todos los culers y agradeció públicamente el apoyo de esta afición. Y con esa mentalidad ganadora que le caracterizan a él y a sus compañeros aseguró que esta derrota les motivará aún más para el clásico. En Madrid les estaban esperando. Allí, que venden remontadas con más humo que los cigarrillos de Tek, ya habían escrito el relato antes del encuentro contra el Inter. Pero con minúsculas. Porque aún cuando los altavoces son potentes, el Real Madrid no lo es. Ya no. Ellos lo saben y este Barça, también. Así a enjugarse las lágrimas y subir a Montjuïc con el orgullo por bandera. Por todo lo que nos han dado, nos dan y nos darán.