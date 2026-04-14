El valor de dar la cara en las más duras

Ni es una situación fácil ni agradable para los empleados del departamento de comunicación del club ni mucho menos para los protagonistas. Dar la cara después de un mazazo como el que encajó el Barça el pasado miércoles en el Spotify Camp Nou ante el Atlético de Madrid no es fácil.

Lo sencillo es hablar si le has metido un 2-0 o un 3-0 en la ida al ‘Cholo’ y todo ha salido de cara. Ahí no habrá problema ni para encontrar a voluntarios ni para que se ofrezcan. Lo verdaderamente jodido es atender a la decena de televisiones con derechos, a los micrófonos ávidos de ‘sangre’ y de explicaciones de radios y medios sin derechos y hacer una ‘tournée’ de cámaras y micrófonos agotadora y con un tremendo desgaste emocional.

La rabia aún te corroe por dentro

Porque no hay que olvidar que vienes de vivir un sinsabor de los grandes y aún te corroe la rabia por dentro. El 0-2 que se vivió en el coliseo azulgrana fue muy cruel. El Barça propuso más, remó con uno menos durante más de una mitad entera siendo valiente y generando. Y lo que se llevó fue dos golpes en dos momentos clave que hubieran dejado ‘grogui’ a cualquiera.

Los ejemplos de Flick y Araujo

Al equipo de Flick hay que reconocerle cómo se sobrepuso y cómo afrontó como un bloque una inclemencia de semejante calibre. Volviendo a lo del postpartido, ese es el momento de los líderes. Del entrenador, de los capitanes. Y en ese sentido hay que romper una lanza en favor de Ronald Araujo y Hansi Flick.

El charrúa, que entró en el tramo final de partido y tuvo que lidiar con los contraataques en superioridad del rival y disputar los minutos más desagradecidos, se pegó luego casi una hora atendiendo a periodistas de todo tipo de nacionalidades y tendencias, a la prensa sin derechos, a los canales del club.

DAVID BERNABEU

También Flick, completamente acostumbrado a estas lindes, tuvo que hacer frente a esa ‘tournée’. Seguro que hubiera preferido evaporarse y teletransportarse al salón de su casa y tener una charla reposada con su señora, pero no. Con la rabia que le comía por dentro, caliente por un arbitraje muy perjudicial para su equipo, se lo comió, se autoimpuso un autocontrol y atendió de forma educada y lo menos arisca posible a todo el mundo. Esos minutos son de los más amargos del fútbol profesional.

Compromisos a veces engorrosos

Hay unos compromisos económicos, unos intereses, y toca cumplir con todos ellos sea cual sea el signo del partido. Lógicamente, muchos dirán que con la millonada que cobran qué menos que pierdan un rato respondiendo preguntas ante los periodistas. Pero no deja de ser un proceso desagradecido para todos. Y ahí toca activar el modo profesional y dar la cara, Así que también toca reconocer la labor de todos los implicados.