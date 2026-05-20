Cuánto daño ha hecho Guardiola al fútbol...

¿Cuántas veces hemos escuchado semejante latiguillo? ¿Cuántas veces se ha intentado demonizar el legado del Pep entrenador? En ocasiones, por celos a la trascendencia de su método; en otras, por la urticaria que despertaba - y despierta aún - su posición política respecto a su país, Catalunya. El caso es que el antibarcelonismo, muy castigado por Guardiola en los cuatro años que dirigió el banquillo azulgrana - para mí, los mejores de su carrera -, invirtió toda su energía en menospreciar su estela, convirtiendo cada derrota del técnico en un fracaso. Especialmente, en Europa, donde su City y el Madrid se cruzaron hasta el amanecer con suerte dispar.

Hasta en eso, tocaron hueso. Pep, con tres títulos, se halla en el top 5 con más Champions. En el fondo, cada ensañamiento hacia el manresano ha tenido un poso de elogio. Para algunos colegas, cuya visión se aleja de aquello que él defendió y plasmó, debe haber sido duro aceptar que muchos quisieran copiarle y que, incluso, consiguieran demostrar que esa es y seguirá siendo una idea ganadora. Hoy en día, De Zerby, Maresca, Flick, Kompany o Xabi Alonso son profesionales en activo que han bebido en la fuente de Pep. No existe, ni en la vida ni en el fútbol, nada que garantice el éxito. Pero si lo más difícil es proponer, nadie ha viajado más a través del pase que él, nadie ha atacado ni ha defendido la pérdida mejor que él, nadie ha innovado ni trascendido en el juego, ni ha ganado más que él en 18 años de trabajo, Tiene sus cosas y es como es. Pero negar que Josep Guardiola i Sala es el mejor de la historia es hacer el ridículo. Aunque ayer perdiera la Premier.