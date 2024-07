Dani Rodríguez y Toni Fernández, la vía alternativa a Marc Guiu

Dani Rodríguez celebra el gol de la victoria del Juvenil A en el que participó de forma decisiva / Dani Barbeito

Ya es oficial. Marc Guiu es nuevo jugador del Chelsea. Siempre hay que insistir en que el respeto a la decisión del jugador es lo primero que hay que reclamar cuando hablamos de la carrera de un chico de apenas 18 años. Tan lícito es que el Barça descarte a canteranos con un sentimiento culé muy arraigado porque no les ve futuro como que un futbolista criado en la Masia y culé de corazón decida seguir su carrera lejos del club que lo formó.

Dicho esto, tendríamos que lamentarnos menos de la marcha de Marc Guiu y celebrar la decisión de dos perlas que continuarán en el Barça pese a contar con ofertas muy jugosas de grandes clubs. Los lectores del Sport ya los conocen bien porque hemos hablado mucho de ellos pero lo mejor, en los casos de Dani Rodríguez y Toni Fernández, está por llegar. Son dos jugadores zurdos de gran clase que quieren seguir los pasos de Lamine Yamal. Podrían haber optado por elegir el camino de Marc Guiu y probar fortuna en el extranjero pero han apostado por seguir en el Barça y seguir soñando con triunfar en el mejor club del mundo. Hay que elogiar su decisión y la de sus agentes y familiares que han sumado para que en breve el Barça lo anuncie oficialmente.

¿Por qué es una gran noticia que continúen Dani Rodríguez y Toni Fernández? Ambos son dos jugadores especiales. Lo son porque son dos futbolistas diferentes. Dani acaba su etapa de juvenil con la perspectiva de explotar en el Barça Atlètic mientras que Toni ha concluido su etapa de cadete con ganas de liderar al Juvenil A.

Dos zurdos con gran personalidad y un don innato para inventar en un campo de fútbol. Si en algo destacan las promesas que se captan en La Masia desde los prebenjamines es en intentar siempre aportar su talento al beneficio colectivo. Dani y Toni son dos jugadores de calle, un perfil que en todas las épocas se cree en vías de extinción pero que siempre acaba sobresaliendo. La mezcla talento natural más formación académica 'made in La Masia' es explosiva. De los Iniesta y Messi hemos pasado a Lamine pero la cantera del Barça no para. Los técnicos del fútbol base no descansan buscando a los mejores talentos y formándolos en un modelo que explota sus virtudes naturales. Dani Rodríguez y Toni Fernández jugarían en cualquier otro club en la posición de '10' pero en el fútbol base del Barça este perfil de jugador se puede adaptar a diferentes demarcaciones.

Dani Rodríguez ha explotado esta temporada en el Juvenil A como extremo izquierdo y Toni se ha consolidado en el Juvenil B como interior pero la ventaja de ambos es que la magia y el desequilibrio lo tienen asociado al estilo Barça. Los zurdos acostumbran a ser especiales dentro y fuera del campo y en este caso ambos reservan para el verde sus genialidades.

Además de conocer al dedillo las funciones y obligaciones de las posiciones en las que juegan en el Barca, Dani y Toni disponen de la suficiente personalidad para salirse del guion y marcar las diferencias en la mayoría de partidos. El vasco sobresale con sus regates y potencia mientras que el de la Zona Franca es un portento desequilibrando entre líneas con pases y chuts imprevisibles.

Por suerte, en ambos casos, también se han salido del guion más común de aceptar la mejor propuesta económica y su apuesta es el Barça. Y el Barça confía en ellos para un futuro a medio plazo. Aplaudamos su decisión esperando que sigan evolucionando para llamar , cuando estén listos, la puerta del primer equipo.