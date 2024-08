Dani Olmo no se merece esto

Dani Olmo sigue con su puesta a punto en solitario a la espera de poder debutar con el Barça / FCB

El Barça anunció el fichaje estrella de la temporada el viernes nueve de agosto. Dani Olmo emprendía el camino de regreso a Barcelona. Salió del club blaugrana para seguir creciendo en una apuesta poco convencional, el Dinamo de Zagreb.

De ese club había llegado una de las apuestas jóvenes para el filial, Alen Halilovic y Olmo cogió el camino inverso. Allí siguió brillando hasta fichar por el Red Bull Leipzig, hacerse fuerte en la selección española y la Bundesliga... y acabar fichando por el Barça. Volvía a casa, se cifra el traspaso en 55 millones... y se le presenta aprovechando el Gamper, no tuvo su día, no tuvo su momento.

Otros como Vitor Roque tuvieron un despliegue descomunal para ser presentados, no fue así con Dani. Cogió el micrófono y se presentó. El Barça ya nos ha enseñado estas últimas temporadas que no es lo mismo fichar que inscribir, así que Dani Olmo es un futbolista del primer equipo del Barça pero no de cara a LaLiga.

Seguro que el sinsentido de estar con el mercado abierto y la competición en marcha no ayuda, que el control económico es férreo y no acepta atajos. Pero no te puedes comprar un coche más grande que la plaza del garaje, aunque sepas que van a derribar la pared.

Dani Olmo no se merece estar con un asterisco en una convocatoria y quedarse en la grada por no encajar en un balance económico. Seguro que en el club sabrán como arreglar el desaguisado, pero si realmente es la apuesta, la estrella, que no pueda jugar no ayuda mucho. Han pasado ya 15 días desde que fue anunciado y los números no cuadran, queda menos de una semana para que cierren las inscripciones. Pondremos una vela para que no tenga que pasar por el ridículo de no formar parte de esta plantilla, o que el que le prometió que sería futbolista de este equipo saque la chequera y avale.

Que tengas que ir vendiendo y cediendo para que tu apuesta pueda ni que sea entrar en una convocatoria no es la imagen que tiene que dar el club. En el Real Madrid ya se están peleando por como encajar a todos sus futbolistas y tú no les puedes ni alinear.