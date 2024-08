Dani Olmo no es la alternativa de Nico Williams

Dani Olmo firmando una camiseta azulgrana / Sport

A medida que se enfría el fichaje de Nico Williams se calienta el de Dani Olmo. Grandes jugadores los dos, pero en ningún modo el futbolista del Leipzig puede considerarse alternativa al del Athletic. Nico y Olmo no son lo mismo, no vayan ahora a equivocarse.

Si se ficha sobre necesidades reales y los técnicos han llegado a la conclusión de que un extremo izquierdo es el refuerzo prioritario, tal posición no quedaría cubierta con la contratación del excanterano. Podemos entender que la decepción por la negativa de Williams, si es que finalmente se confirma, que ojalá no, solo se pueda paliar con un nombre mediático e ilusionante como es Olmo, pero eso sería fichar de cara a la galería, no por prioridades técnicas.

Dicho esto, muy bien fichado estará Dani Olmo, que era una segunda prioridad por criterios deportivos. Olmo asegura talento en varias zonas del terreno de juego, es un centrocampista ofensivo versátil, también media punta y que ocasionalmente puede jugar, y jugar bien, en la banda, pero un extremo desequilibrante, incisivo, profundo es otra cosa, es Nico Williams, principalmente, o Luis Díaz, el extremo del Liverpool que tanto gusta a Deco, o el del Bayern, Coman, que tal vez vuelvan a interesar si hay coherencia deportiva.

Nico y Olmo no son alternativa, son complementarios, y muy complementarios, como se demostró en la Eurocopa. Por eso, lo ideal sería fichar a los dos, y si Nico no quiere venir, pues que sea otro extremo y el propio Olmo, que de extremo por la izquierda solo está Raphinha, mientras que por la zona de Olmo están, como mínimo, Pedri, Gündogan y Gavi.