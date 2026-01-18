El Dakar, lecciones de vida sobre ruedas

Marc Coma iba segundo en el rally de la Baja Almanzora de 2007 por detrás de Isidre Esteve cuando, a falta de tan solo 30 kilómetros, el de Oliana sintió una puñalada en su espalda. En realidad fueron tres: la que le seccionó su médula espinal al caer sobre una piedra oculta en el polvo en suspensión, y las que le propinaron dos rivales que pese a la gravedad de la caída obviaron la obligación de socorrerle al verlo tendido en el suelo, inerte por.

En contraste con quienes fueron una mediocridad al manillar y son una catástrofe en sus intentos de “comunicar” qué es el Dakar, sólo Marc Coma se detuvo. Cinco veces ganador del Dakar, por cierto. Rival de Isidre en la pista, cierto. Aspirante al título en aquel Campeonato de España, también. Pero por encima de todo: persona. Y, repito, cinco veces ganador del Dakar. No como los otros dos.

Aquel suceso me marcó enormemente en lo personal y en lo profesional. Jamás olvidaré la voz de Hubert Auriol gritando y sollozando “Mon pied, mon pied. Je suis cassé¡” cuando, liderando el Dakar de 1987, se fracturó sus tobillos al caer poco antes de la meta de la carrera. Su rival Cyril Neveu ganó la prueba pese a detenerse para ayudar a su compatriota que, en la llegada, fue el primero en felicitarle por aquella victoria.

Eso es el Dakar. Eso, y ver a Laia Sanz detener su Ebro S-800 XRR para cederle su última rueda de recambio a un rival que había sufrido diversos pinchazos y estaba sin repuesto. “En el desierto, hoy por ti y mañana por mí” dijo Laia preguntada por su altruismo, ajena a la presión que ahora siente al volver a defender una marca oficial, como sucediera antes en su etapa como motorista.

Eso, y ver a Edgar Canet sacrificarse por ayudar a sus compañeros de marca después de que diversos problemas mecánicos y de neumáticos, mandaran al traste cualquier opción a una victoria que se olía en el aire, y que llegará más pronto que tarde.

Eso, y ver a buenazos como Gerard Farrés dando lo que tiene y lo que no tiene por ayudar en la carrera a quien hiciera falta, sin tener en cuenta su posición en la hoja de tiempos.

Eso, y ver a veteranos como Juvanteny-Criado-Ribas, utilizando su camión de hidrógeno como si fuera un San Bernardo mecanizado para remolcar a quien se haya quedado enganchado en una duna como creo que ya hicieron cuando se cruzaron con Lawrence de Arabia de tantos años como llevan surcando lo que ahora es un desierto y cuando empezaron era un océano.

Eso, y emocionarse al ver cómo alguien tan modesto como Arnau Lledó tuvo que abandonar por una aparatosa caída cuando estaba consiguiendo un Dakar para enmarcar pese a sus limitados medios, tras dejar su trabajo como mecánico en Manlleu para ayudar a su padre como albañil y disponer así de más tiempo para prepararse para una carrera tan inhumana como esta.

Eso sí es el Dakar. El verdadero Dakar, y no el de los influencers, los presentadores de televisión que viven del cuento, o de los que pretenden serlo porque como pilotos no valían ni un pimiento.

El Dakar no va sólo de quien gana. Tras más de cinco décadas conviviendo con los mejores pilotos de la historia en todas las especialidades del motorsport, esta carrera me ha permitido conocer a grandes filósofos del deporte, gente a la que admiro y respeto enormemente.

Como Lucas Cruz, el copiloto de Carlos Sainz, que me dijo que “el Dakar no lo gana quien gana más etapas”, como el resiliente Nani Roma que abordaba esta edición “sin ninguna presión, sólo para divertirme” pese a ser uno de los favoritos. O como el gigante Isidre Esteve, de quien cada día intento aprender a aceptar la vida como “la suerte de nuestro destino”.