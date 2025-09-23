Dabone, Kusturica... el Barça no escarmienta con la cantera

Mohamed Dabone y Nicola Kusturica, dos diamantes en bruto / FCB / FEB

A riesgo de ser tildado de 'avinagrado', sigo sin entender lo del Barça y la cantera de baloncesto. La realidad es totalmente distinta a la del fútbol, el balonmano o el fútbol sala por poner tres ejemplos. Y ya va siendo hora de escarmentar

Veamos. Sobre todo ahora que parece haber telarañas en la caja (para según qué cosas), la cantera 'salvó' al primer equipo de fútbol en la época reciente con una pléyade de jugadores. El lesionado Gavi, Pedri, Araujo, Cubarsí, Casadó, Fermín...

La Masia es clave como nutriente de piezas para Hansi Flick o para monetizarla con traspasos. Los jugadores que brillan en la cantera acaban en el primer equipo o pueden ser vendidos como ha estado a punto de suceder con Fermín.

Tres cuartos de lo mismo en el balonmano con Aleix Gómez, Gonzalo Pérez de Vargas (ahora en Kiel), Aitor Ariño (Füchse), Oscar Grau, Adrián Sola o Manuel Ortega. Y en fútbol sala, Dídac, Feixas, Sergio González, Eric Martel o Pol Pacheco.

Sarr puso las de Villadiego antes de un Barça - Madrid / DANI BARBEITO

¡Pero el baloncesto no tiene nada que ver! ¿No escarmentamos ya con Dame Sarr y con Raul Villar? Vamos a ver. Si son realmente buenos, se irán a Estados Unidos en el 99% de los casos. Y si no lo son... no da para traspasos significativos.

Se habla de que Villar se marchó a Charlotte por unos 600.000 dólares anuales. "Es que lo llevaría yo mismo", llegó a decir alguien del club a SPORT fuera de micro. Desde que las universidades pueden pagar, la realidad ha cambiado.

Es lícito y hasta entendible que el club siga mimando la cantera y que la afición se ilusione con figuras como la del burkinés Mohamed Dabone (cumplirá 14 años el 21 de octubre) o con el serbio Nikola Kusturica (cumplió 16 años el 30 de abril).

Joan Peñarroya, la pasada temporada con Raul Villar / FCB

¿Y para qué? Las categorías inferiores están pensadas para abastecer a los primeros equipos y en el baloncesto no van a llegar nunca. Toca pensar en otras fórmulas, como equipos vinculados o aprovechar la nueva Liga U para innovar.

Gastar dinero en entrenadores, viajes, equipaciones, arbitrajes, educadores, expertos en técnica individual... ¿Para qué? Para que venga la Universidad de Chiquitistán y se lleve a la perla de la cantera sin que se pueda ni rechistar.

Lo que deberían hacer el Barça, el Madrid (se fue Hugo González) y todos los 'grandes' europeos es exigir medidas a la FIBA. ¡Que haga algo! Un canon... si en Estados Unidos sobra el dinero, que paguen. Así tendría un poco de sentido.