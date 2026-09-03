Este curso promete

A diferencia de los últimos veranos en los que hubo bien poca cosa, ¡qué dos meses tan apasionantes hemos tenido este año!. Entre el fichaje premundial de Anthony Gordon, el ascenso al primer equipo de un jovencísimo Hamza goleador, la llegada de '¡Bip, Bip!' Adeyemi, el bombazo de la jugada que le hicimos al Real Madrid con el caso Rodri, el fichaje del todo inesperado de Gabriel Jesús y el culebrón de Julián Álvarez, que como era previsible no ha sido fichado por negarse el Atlético de Madrid a venderlo, el verano ha sido de lo más entretenido.

Lástima que el caso Julián ha sido cansino, rayando lo desagradable. Ha habido tantas estupideces por parte del Atlético y sus voceros como por parte de periodistas, todos con tan pocas ganas de que la operación acabara haciéndose y aduciendo malas artes por parte del club catalán –sin entrar en detalles, porque probablemente carecían de ellos– que me hubiese encantado que se hubiese llevado a cabo solo para darles en las narices. El Barça, hasta donde yo sé, no hizo nada mal.

Es curioso que cada vez que últimamente pretendemos a una estrella de un equipo de LaLiga se arma tanto revuelo, indignación e incluso inquina contra el Fútbol Club Barcelona que roza el paroxismo. Ya pasó algo parecido el año pasado con Nico Williams. Ahora tocaba con Julián Álvarez. A lo mejor es que nos han empezado a temer al mismo tiempo que a detestar, y eso es bueno y es malo.

El equipo ha empezado jugando lo suficientemente bien como para marcar doce goles en tres partidos. ¡Y sin el tan esperado nueve!. Así que no me extraña que se nos mire con tanto rechazo; es una pena, pero así es.

Hay que felicitar a la dirección deportiva del club por haber llevado los fichajes con la mayor discreción y, por lo que parece, haber acertado en sus contrataciones. Creo que nos espera una temporada muy emocionante con un equipo que ilusiona y que otra vez será el Real Madrid el único equipo que nos haga sombra. Creo que algo grande tendría que pasar para que me equivoque. Feliz regreso a todos.