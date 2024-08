Un curso que no me voy a perder

El anuncio en el que es protagonista Deco y Vitor Roque

No me lo voy a perder. Me inscribo, ¡ya! Como uno de los grandes propósitos a efectuar ahora que se acaba el verano y el septiembre está a la vuelta de la esquina. Profundizar en el arte de la dirección deportiva con responsables de primera línea como aparecen en la fotografía es una oportunidad única que no quiero dejar escapar porque, como dice el slogan, supone “multiplicar mis conocimientos del deporte para no frenar mi carrera deportiva”. Es una obligación que me marco de cara a un futuro inmediato porque hay mucho que aprender. Y mucho que enseñar.

El curso de certificado deportivo que ofrece el Barcelona a través de Barça innovation hub tiene su qué. Y seguro que no voy a ser el único en querer aprender los secretos de una operación como la del fichaje de Vitor Roque, un jugador que costó mínimo 30 millones y que cuatro meses después jugará en el Betis en calidad de cedido pagando el Barça una parte (no mucha, dicen) de su ficha.

Esto es una historia que quiero conocer al detalle porque tendrán su miga, su intríngulis, las explicaciones que el club dará a los aficionados que aspiramos a ser, un día, director deportivo. Allí conoceré el porqué Laporta autorizó el fichaje de este jugador cuando no hay dinero para nada, el porqué Deco lo eligió como una promesa de futuro cuando el club tenía a Guiu en plena expansión siendo este aún más joven, el porqué Xavi dijo amén a contar con él y luego no lo puso….

Espero también que en este curso no sea solo para hablar de Vitor Roque. Me decepcionaría, aunque el brasileño es quien está en el centro de la imagen, como gran protagonista de un mercado esplendoroso del Barcelona, unas operaciones que crean escuela y que siembran la admiración de toda Europa.

Espero también que se pueda estudiar otros casos que ha experimentado el club, especialmente en el último año. Como, por ejemplo, el viaje de Deco efectuado a Turquía para convencer a Arda Guler, o el intento para contratar a Lucas Bergval. Ambas operaciones no salieron como esperaba, pero la realidad del Barça es la que es y no siempre puede salir todo de cara, como con Vitor Roque. Y, además, ni uno ni otro han hecho nada desde que descartaron el Barça.

Y quiero saber los pormenores del intento también frustrado de fichar a Nico Williams, un jugador especial por lo que merece un capítulo aparte. Espero que haya una clase dedicada a este asunto que tanto se ha hablado en verano y que, curiosamente, su llegada, hubiera supuesto un tapón para Raphinha.

Uyy, también quiero conocer los detalles de los intentos del club para traspasar a algunos jugadores porque, imagino, la tarea de la dirección deportiva no solo es comprar, sino vender. Y ahí aparecen episodios como el de Araujo, De Jong, Christensen o Gundogan, considerado por muchos (para mí, no) como el mejor jugador de la pasada temporada.

No quiero perderme por nada el en mundo este master que nos ofrece el Barcelona para seguir formándome como aficionado al fútbol. Es bueno aprender de los que han vivido tanto.