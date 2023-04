El curioso caso de Antoine Griezmann

El FC Barcelona superó la mala racha de resultados y regresó a la senda de la victoria ante un rival importante y directo como el Atlético de Madrid, el mejor equipo de los últimos meses. El conjunto blaugrana volvió a competir bien y sumó los tres puntos gracias al resultado que más veces ha repetido esta temporada, el 1-0. Portería a cero y efectividad en las áreas; el partido fue igualado y abierto, pero el gol de Ferran Torres decantó la balanza a favor de los de Xavi Hernández.

En el conjunto colchonero, sólido y rocoso como siempre, sobresalió por encima del resto la figura de Antoine Griezmann. El francés deleitó en el primer minuto con un sensacional disparo al travesaño y, en la segunda mitad, protagonizó otra ocasión clarísima con un taconazo espectacular. En la tónica de la gran campaña que está realizando, fue el eje sobre el que giró todo el juego del equipo de Simeone. Su inteligencia futbolística, su tono físico y su aportación con goles y asistencias le convierten en un futbolista fundamental para el Atlético y la selección francesa, subcampeona del mundo en Qatar. Sin ninguna duda, el galo es actualmente uno de los jugadores en mejor forma del planeta.

En este contexto, no encuentro una respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió con Griezmann en su etapa en el Barça? ¿Por qué el club blaugrana pagó tanto dinero por él pero, en cambio, no le dio después toda la confianza que necesitaba? ¿Por qué no se le otorgó el estatus de crack que merecía por el elevado coste de su traspaso? Además, también tengo la sensación, considerando las cifras que se manejan hoy en día en el mundo del fútbol, de que la entidad culé malvendió a Antoine. Hace unos meses se aceptaron 20 millones de euros por un futbolista desequilibrante, con mucho talento y que en 2019 había llegado por 120 millones. Es uno de esos casos que uno no acaba de entender.

Es cierto que el francés aterrizó en Barcelona en un momento en el que las posiciones delanteras tenían nombre y apellidos: Leo Messi, Luis Suárez y un Ousmane Dembélé al que el club quería potenciar de cara al futuro. Se quedó sin sitio, pero no creo que fuera una cuestión de adaptación: Griezmann conoce la Liga, habla el idioma y, por su entendimiento del juego e inteligencia, puede desenvolverse en varias posiciones ofensivas. En el Atlético de Madrid está brillando como mediapunta, pero también rinde bien en la demarcación de extremo (a pierna cambiada) y en la posición de delantero centro. Siempre me quedaré con la duda de por qué no triunfó en el Barça. Y más viendo el rendimiento que está ofreciendo desde el año pasado.

El calendario de la Liga se aprieta

Llega la hora de la verdad. En los próximos 10 días se disputarán tres jornadas que determinarán tanto los equipos con opciones de clasificarse para las competiciones europeas como los conjuntos rezagados que deberán luchar por evitar el descenso. Si no falla, el Barça podrá sacar la calculadora para ver cuándo puede cantar el alirón.

Empieza el play-off de la Euroliga

Hoy también comienza la fase decisiva del torneo más prestigioso del baloncesto continental. El Barça de Sarunas Jasikevicius llega a los cuartos de final con buenas sensaciones, pero deberá superar al Zalgiris si quiere estar en la ‘final four’ que el Zalgiris Arena de Kaunas, precisamente, acogerá entre el 19 y el 21 de mayo.