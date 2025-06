El cumpleaños más amargo de Juan Carlos Navarro

Juan Carlos Navarro, General Manager del Barça de basket / Valentí Enrich

El pasado viernes 13 de junio, Juan Carlos Navarro cumplió años. La 'Bomba' sopló 45 velas acompañado de su inseparable familia; Vanessa, su mujer y compañera de viaje desde que 'Juanki' era bien joven, y sus dos hijas, Lucia y Elsa. El recuerdo quedó inmortalizado en un retrato compartido por su esposa a través de sus redes sociales, y en la publicación se leyeron felicitaciones como las de Sergio Llull o Rafa Martínez.

La familia siempre ha ocupado un lugar importante en la vida de Juan Carlos Navarro. Un refugio para los momentos complicados como jugador, y una compañía indispensable en las victorias y los títulos. Ahora, desde la posición de General Manager del club, el eterno '11' no pasa por un momento excesivamente alto en cuanto a popularidad para la parroquia azulgrana.

Ya aviso que en estas líneas no pienso hacer sangre contra el que ha sido mi gran ídolo en una pista de baloncesto. Por supuesto, siempre hay que tener el colmillo activado, es una de mis principales premisas a la hora de ejercer este maravilloso oficio. Pero en este caso, más allá de las grandes alegrías que me ha transmitido Navarro tanto en el Palau como en la gran mayoría de canchas europeas, toca ser justo y analizar con pausa la situación institucional que vive la sección de baloncesto.

Una críticas feroces

En unos tiempos en los que muchas veces se dispara a diestro y siniestro, sin importar quién está en el centro de la mirilla, no creo que Juan Carlos Navarro merezca todo el odio que recibe por una parte de la afición, acrecentado en las redes sociales. Y ojo, que soy consciente que escribiendo esto, la caja de comentarios de esta noticia y las posibles respuestas al tuit del diario promocionándola pueden acordarse de mi madre más a menudo de lo que ya de por sí muchos trolls hacen. Pero es lo que pienso.

Juan Carlos Navarro es uno de los grandes valedores en la continuidad de Peñarroya al frente del Barça / Valentí Enrich

A Navarro se le pueden achacar muchas cosas, como errores en la planificación deportiva en la que va de la mano de Mario Bruno Fernández, director deportivo del equipo. Desde luego, el giro de timón tomado en 2023 ha resultado ser desastroso para un proyecto que ya acumula dos años sin títulos. Apuestas como las de Willy Hernangómez han supuesto un auténtico fiasco, con una relación rendimiento-salario que condena a la sección. También ha habido aciertos, como las llegadas de Chimezie Metu, Jabari Parker o Dante Exum, entre otros. Pero de eso se trata la vida, de potenciar al máximo las virtudes de las cosas positivas, y tratar de que las 'cagadas' no penalicen más de la cuenta.

¿Es Navarro el culpable de todos los males del Barça?

Navarro tiene su parte de responsabilidad en la pobre situación que atraviesa el equipo. Pero tiene que quedar claro que tanto él como Mario Bruno Fernández no cesaron en proponer soluciones para reforzar la plantilla en esta campaña que dejamos atrás. Ha acompañado al grupo en todo momento cuando la sensación (y algo más) era que el club 'pasaba' bastante de la sección. Y tanto al final de la temporada pasada como en la presente, ha comparecido ante los medios para dar explicaciones. Por supuesto, agradeceríamos que fuesen más amplias y no en tan contadas ocasiones. Por poner un ejemplo, creo que, ante el empeoramiento en términos deportivos de la presente campaña respecto a la anterior, tocaría justificar la apuesta del club en la continuidad de Joan Peñarroya.

Juan Carlos Navarro, en el Palau Blaugrana / Valentí Enrich

¿Dónde está Cubells?

Pero, ¿qué explicaciones hemos escuchado del directivo responsable del baloncesto azulgrana? ¿Cuántas veces se ha puesto Josep Cubells delante de una cámara o de un micro esta temporada para que tratemos de entender las decisiones que ha tomado el club con el equipo de baloncesto? No hemos podido conocer que sintió cuando el jefe de los Dracs se le puso delante del palco para pedir explicaciones por una de las enésimas invasiones de afición visitante en el Palau, o por qué decidió viajar a Sevilla a ver la final de la Copa del Rey del equipo de fútbol en lugar de estar presente en Mónaco viendo el segundo partido del Playoff de la Euroliga. Por supuesto, no hay previsión de que Cubells vaya a dar la cara o comparecer ante los medios para tratar de explicar hacia donde se dirige la sección.

El encaro entre un miembro de los Dracs con Josep Cubells / Valenti Enrich

No tengo ninguna duda de que Navarro ha buscado siempre lo mejor para el equipo de baloncesto. Insisto en la idea anterior, con errores y aciertos. Para la sección es bueno que haya un debate sobre la gestión, y que el intercambio de ideas y pareceres sea rico e intenso. Pero siempre evitando las faltas de respeto. Sin ir más lejos, creo que patina cuando dice que la temporada es de "aprobado" cuando claramente no ha sido así, por muchas lesiones que haya sufrido el equipo. Para una afición como la del Palau, exigente, con un alto nivel de baloncesto, y agradecida con las personas que lo dejan todo por los colores azul y grana, solo hago una pequeña recomendación: no caigáis en la trampa y levantad la cabeza para apuntar las críticas en la dirección correcta.