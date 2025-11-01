No todo fue culpa de Lamine

Lamine Yamal en un momento de su participación en la Kings League junto a su equipo, La Capital FC / Kings League

Quizá lo mejor sería pasar ya página de todo lo que pasó en el Clásico. Análisis futbolístico de Hansi Flick para solventar errores y a otra cosa. A pensar en los tres partidos que jugarán los azulgranas antes del parón y que no serán nada fáciles teniendo en cuenta la gran cantidad de lesiones que acumulan. Sin embargo, todo lo que pasó alrededor de Lamine Yamal sigue estando en boca de todo el mundo.

Seguro que el de Rocafonda aprendió mucho la semana pasada. Sabe que sus palabras, aunque fuesen en un ambiente distendido y fuesen exageradas en Madrid para crear un ambiente muy hostil contra él y el FC Barcelona, perjudicaron al equipo. Por ello, esta misma semana ha aceptado las recomendaciones del club y ha cancelado unas cuantas acciones que tenía comprometidas. Todo lo que ha vivido forma parte del aprendizaje de un chico de 18 años con una infancia complicada en la que aprendió a sobrevivir y que fue injustamente tratado en el Santiago Bernabéu por algunos compañeros de profesión, entre los cuales estaba un compañero, por decir alguna cosa, de selección con muchos tiros pegados.

Lamine se equivocó con aquellas palabras, pero no todo fue culpa suya. Tiene una tremenda personalidad para la edad que tiene, pero fue enredado por Gerard Piqué e Ibai Llanos para promocionar la Kings League. El exfutbolista del Barça siempre fue un experto en la provocación mientras fue jugador. Se movía bien así, pero no debía haber metido a Lamine en un lío como ese, más teniendo la experiencia que tiene en partidos en el Santiago Bernabéu. Le movieron sus ganas de promocionar un torneo que, como mínimo en España, ha ido a menos con el paso de los años.

Piqué tuvo como aliado a Ibai Llanos, que también estaba interesado en la promoción de la Kings League. El presidente de Porcinos fue quien le puso el anzuelo a Lamine para que el joven futbolista del Barça entrase al trapo. Él mismo reconoció después de ver la reacción del madridismo, colectivo del que por cierto también forma parte, que se había equivocado. Solo Gerard Romero, presidente de Jijantes, se dio cuenta de que aquello no iba bien y lo verbalizó. Aquella tertulia de promoción de la Kings League no venía a cuento a días del Clásico con Lamine Yamal participando en ella. Como tampoco que el jugador azulgrana, con los problemas físicos que arrastra, se personase el viernes en el escenario de la competición para tirar el penalti del presidente y apoyar a su equipo, La Capital, en su partido contra el conjunto de Ibai Llanos.

No todo fue culpa suya. Los que buscaron la promoción de la competición también lo fueron. Seguro que todo le ha servido de aprendizaje.