Cucurella: el madridismo ya anima a España y disfruta de la Masia

Mis amigos madridistas están más exultantes por el fichaje de Marc Cucurella que por los de Konaté, Dumfries y, Dios les perdone, Bernardo Silva. Están a una mano no pitada dentro del área contra Arabia Saudí de lanzarse a las calles con una peluca de rizos, a beber Estrella y comer paella (bueno, eso ya lo hacen con frecuencia sin peluca). Con su fichaje matan tres pájaros de un tiro: ya tienen motivos para animar a España en el Mundial, se relamen pensando que le ponen el dedo en el ojo al barcelonismo, y están convencidos de que han contratado a precio de Álvaro Carreras al nuevo Roberto Carlos (que Dios les guarde la vista y el juicio futbolístico).

Cucurella es uno de los futbolistas españoles que más dinero ha movido en fichajes en la historia: Barça-Eibar (2 millones); Eibar-Barça (4 millones); Barça-Getafe (11,8 millones); Getafe-Brighton (18 millones); Brighton-Chelsea(65,3 millones); Chelsea-Madrid (55 millones). Más de 150 millones en traspasos que confirman que la Premier Leaguees un mercado inflacionista en lo económico y en lo deportivo: esta millonada la ha movido un esforzado lateral izquierdo que sube y baja la banda de forma incansable, que rompe bien al espacio, que defiende mejor y que sufre mucho al asociarse y al finalizar. Allá cada cual con el precio que decide pagar, pero futbolísticamente la euforia madridista no parece muy justificada.

¿Por 55 millones?

Salvo por el hecho de que el lateral es un canterano de La Masia. El Madrid, pues, ya puede presumir de tener jugadores de La Masia, marca de calidad de denominación de origen de la que disfrutan en el Mundial selecciones como España y Argentina. Es normal que al madridismo le excite el fichaje, aunque no sea la mejor cosecha de La Masia. Un poco más sorprendente es tanta desazón entre cierto barcelonismo.

¿Hubiera tenido sentido recuperar a Cucurella por 55 millones de euros? No. ¿Se equivocaron los entrenadores y directores deportivos que lo dejaron escapar? Tal vez, en cualquier caso tanto como los que dejaron ir a Alejandro Grimaldo, y por él no se oyen lamentos. En su momento, el Barça apostó, y Cucurella no fue el elegido. El último año de Alejandro Balde no ha sido bueno, pero hasta no hace mucho pocos dudaban en el barcelonismo de que Balde era mejor.

Al barcelonismo le conviene no despistarse con un ataque de madriditis a cuenta de Cucurella. Quien está obsesionado con el Barça, enfermo de barcelonitis y dispuesto a gastarse lo que no está por escrito por segundo año consecutivo tras dos nadapletes, es el Madrid que preside Florentino Pérez. Se está reforzando bien, así que puestos a agobiarse, hay más motivos por Bernardo Silva y Enzo Fernández que por Cucurella, que en lugar del nuevo Roberto Carlos igual acaba siendo el nuevo Celades.