Cucurella: Agua que no has de beber...

Encuentro absolutamente deplorable que haya una sola persona, sea barcelonista o no, que desee que Marc Cururella sufra una grave lesión por el simple hecho de haber fichado por el Real Madrid. Y censurable y lamentable que un profesional de los medios de comunicación, aunque sea el suyo, de la trayectoria de Gerard Romero, le llame “puta rata blanca”. Él, que tan buena relación tiene con tantos futbolistas. Ni en broma se puede faltar así al respeto a nadie. No podemos ir por la vida generando este odio, injustificable, zafio y gratuito. ¡Basta ya!

¿Cucurella le ha hecho daño alguien? ¿Ha traicionado a alguien? ¿Qué tenía que haber hecho Marc cuando le llamó el Real Madrid? ¿Decirle: “No, no, que como estuve en el Barça no puedo fichar por el Real Madrid”? Por cierto, sin ofender a nadie, ¿seguro que ha sido un futbolista formado genuinamente en La Masia? ‘Cucu’ estuvo seis años en la cantera del RCD Espanyol como benjamín, alevín e infantil.

Aún hay más. Teniendo en cuenta esa retrógrada mentalidad y estrecha forma de pensar de esos culés que ahora despellejan a ‘Cucu’, ¿por qué aplaudían entonces con las orejas el fichaje de Joan García, también vilipendiado por un sector de seguidores del Espanyol?

A ver si de una vez por todas comprendemos y aceptamos que no somos nadie, absolutamente nadie, para juzgar la decisión individual de una persona, en este caso un futbolista. Solo a él le compete velar por su futuro deportivo y económico. Es su vida, en su presente y es su futuro. Si ustedes fueran los padres de Cucurella y de Joan García, seguro que estarían orgullosos y felices del éxito profesional de sus hijos. Yo lo estaría.

El caso de Marc Cucurella es, además, un extraordinario ejemplo que demuestra que hay vida más allá del Barça y que existen muchos caminos para triunfar en el mundo del fútbol. Lo mismo podríamos decir de Achraf Hakimi y el Real Madrid, por citar a otro futbolista. Hay muchos más.

Y la realidad es muy sencilla: Cucurella no ha jugado en el Barça (más allá de aquellos minutos en un partido de Copa con Valverde en el banquillo), porque nunca fue una prioridad para el club azulgrana. Nunca, ni antes ni ahora. Antes, porque tenía delante a un ‘monstruo’ llamado Jordi Alba. Y ahora porque la prioridad del Barça es poner todo el dinero en un delantero centro. Como laterales ya tiene a Balde, Cancelo y Gerard Martín.

Pero es que en medio de ese antes y de este ahora hay una historia que contar. Una historia humana de superación, trabajo y sacrificio. Cucu se fue cedido del Barça al Eibar después de hacer la pretemporada con el primer equipo azulgrana y de triunfar en el Barça B, con el que ascendió a Segunda A de la mano de Gerard López como entrenador. Si Cucu no hubiera aprovechado la oportunidad del Eibar, no estaríamos hablando de él ahora.

En julio de 2019, el FCB hubiera podido recuperarlo, pero prefirió que acabara en el Getafe, club que, muy inteligentemente, se reservó una opción de compra. Una opción que ejerció en junio de 2020. Pagó 10 millones por el 90% de los derechos de Cucurella. El Barça hubiera podido decir no y quedárselo, pero no lo hizo.

Así fue como el Getafe lo traspasó al Brighton de la Premier League por 18 millones de euros, quedando desligado para siempre del FCB, que ingresó 1,8 millones de euros por Cucurella. Es decir, el FCB siempre tuvo opciones de incorporar a Marc, pero no creyó en él como sí lo hizo el Chelsea, que soltó la friolera de 65 millones por él.

Cucurella también alzó el título del Mundial de Clubes con el Chelsea / CJ GUNTHER / EFE

Muchos entrenadores han confiado ciegamente en las características futbolísticas de Cucurella. Primero Gerard López en el Barça B, José Luis Mendilibar en el Eibar, después Bordalás en el Getafe, Graham Potter en el Brighton, pero si me obligan a quedarme con uno es con Luis de la Fuente.

Conservo artículos de opinión y recuerdo comentarios que se hicieron cuando De la Fuente se llevó a Cucurella a la Eurocopa de 2024. ¡Menudas críticas! Y no digamos ya lo que se dijo cuando Marc salió como titular frente a Croacia jugando los noventa minutos.

Hubiera podido salirle el tiro por la culata, pero mira por dónde Cucurella hizo una Eurocopa 2024 para enmarcar. Se proclamó campeón, tuvo un protagonismo extraordinario de principio a fin y fue incluido en el once ideal del torneo, ungido como uno de los mejores laterales zurdos del mundo.

Nunca me ha gustado el revanchismo, pero debo admitir que Cucurella ha cerrado muchas, muchas bocas en todos estos años. Gustará más o gustará menos su fútbol, pero merece toda nuestra admiración y el sincero deseo de que la vida le siga sonriendo porque, además, es una gran persona y un padre de familia ejemplar.

Por lo tanto, el fichaje de Cucurella por el Real Madrid es el premio a una trayectoria futbolística humilde, pero con paso firme, cocinada a fuego lento, de superación personal y basada en el esfuerzo. Toda persona de bien, sea del Barça o no, debería alegrarse por él. En el mundo del deporte, como en la vida, si sobra alguien son los ‘haters’.