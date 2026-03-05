Cubarsí no es normal

Hay partidos que merecen un aparte. El de Pau Cubarsí ante el Atlético fue uno de ellos. Imperial. De diez. En una noche grande que exigía una defensa perfecta, el central de Estanyol dio un paso adelante y lideró la zaga con apenas 19 años recién cumplidos. Sin Eric Garcia, sancionado, asumió la responsabilidad como si llevara una década en la élite. Y lo hizo firmando una actuación que, sin exagerar, está entre las más espectaculares que recuerdo a un central del Barça en los últimos años.

La imagen de Joan Garcia tras una de sus acciones resume la noche. Cubarsí frenó con un tackle perfecto a Baena cuando el atacante se plantaba solo ante el portero. El guardameta aprovechó la salida de balón posterior para abandonar el área y acercarse a felicitarle. Fue un gesto espontáneo que decía mucho más que cualquier estadística. Y Flick quiso poner en valor su actuación: "Lo de hoy ha sido increíble. Quiero siempre esa actitud y esa mentalidad. Es uno de los mejores centrales del mundo".

Que Cubarsí tiene una salida de balón y un juego de pies prodigiosos ya lo sabíamos. Pero lo que ha crecido en estos dos últimos años en el plano defensivo es impresionante. El timing para saltar al cruce, la lectura de los espacios, la agresividad medida, la inteligencia posicional… maneja registros propios de un veterano. No solo defiende: ordena, corrige y lidera. Y todo ello en un Barça que, por su forma de jugar, defiende con muchos metros a la espalda. El partido ante el Atlético fue un catálogo: colocación impecable, salidas al corte descomunales y una seguridad absoluta.

Pau Cubarsí y su tackle a Baena en el Barça - Atlético de Copa / AFP7

Lo más sorprendente es que lo hemos normalizado. Cubarsí lleva dos años, desde los 17 recién cumplidos, siendo titular indiscutible en el Barça. Ha jugado con Araujo, con Iñigo, con Eric, con Gerard Martín. A veces ha sido señalado injustamente cuando el equipo sufría, y es cierto que durante un tiempo echó de menos a Iñigo a su lado, pero su nivel en los últimos meses vuelve a recordarnos lo extraordinario de lo que estamos viendo: un central adolescente jugando como un jefe en la élite europea.

Y ahí aparece la idea que debería marcar el futuro del club. Cubarsí, Marc Bernal y Lamine Yamal. Los tres elegidos de la generación de 2007 que ha parido La Masia. Circula por redes una foto suya juntos en la Liga Promises cuando eran alevines (es la portada de SPORT). Hoy los tres están consolidados en el primer equipo del Barça y en la élite europea cuando, por edad, todavía deberían estar jugando la Youth League. Catalanes, formados en la Masia, culés desde niños y con talento y condiciones para marcar una época.

Esa debería ser la columna vertebral del Barça de los próximos quince años. Con futbolistas como Joan Garcia, Pedri, Eric, Gavi o Fermín alrededor. Por eso, el verdadero debate deportivo estos días de campaña no debería estar en el pasado, sino en el presente y el futuro: construir el mejor proyecto posible para que esta generación lo gane todo… y lo haga aquí. Porque cuando la Masia te regala algo así, lo único que puedes hacer es cuidarlo