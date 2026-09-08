Cubarsí, Golden Boy...como mínimo

El nivel que está manteniendo Pau Cubarsí de forma ininterrumpida desde tiempos ya inmemoriales lo estanos normalizando, pero no deberíamos. El mejor jugador joven del Mundial (bien podría haber sido elegido MVP ‘adulto’) ha empezado el curso 2026/27 como lo acabó, como un tiro.

Tras una merecida desconexión veraniega, el de Estanyol se ha adueñado en un abrir y cerrar de ojos de su puesto de titular en el central derecho del Barça. Cero dudas y todo certezas. Es el mariscal indiscutible de la línea trasera del equipo de Hansi Flick. El corrector, el que rompe con pases verticales imposibles. Si el cuadro barcelonista ha arrancado la Liga como un tiro, una parte de la culpa la tiene ‘Cuba’.

Otro clínic en Valencia

Frente al Valencia en Mestalla volvió a caer un clínic en toda regla. Corrigió cuando tocó algún error en salida de Gerard Martín, mandó la arriesgada línea del fuera de juego adelantada. Dejó un par de envíos filtrados marca de la casa. Es una bendición el gerundense para Hansi, que, veremos a quien afianza en ese lateral zurdo a lo largo del curso. Gerard Martín, tras su explosión el curso pasado en el eje, tiene muchos números.

Pau Cubarsí ante el Athletic / AFP7 vía Europa Press

Pero Andreas Christensen está rayando a buen nivel estas semanas y si tiene continuidad física será un elemento a tener muy en cuenta. Y hay que añadir a Jules Kounde en esa pugna, puesto que Hansi ve al galo ahora más por dentro y a Eric Garcia en el carril. Es una de las principales modificaciones en la retaguardia.

Volviendo a Pau, todo apunta, toquemos madera, que se llevará el Golden Boy. Ya lleva un par de años opositando, pero entre Lamine Yamal y Doué se quedó con la miel en los labios estos últimos dos años. Este 2026 parece que el camino está mucho más llano y podría levantar ese galardón a mejor jujgador europeo menor de 21 años.

Pensando en el Balón de Oro

Es de justicia después de todo lo que viene haciendo desde su debut con apenas 16 años y, sobre todo, después de una Copa del Mundo bárbara en la que fue pieza indispensable de la selección española, que sumó su segunda estrella. A partir de ahí, pensando ya en clave Balón de Oro, no es descabellado que pueda ocupar los primeros puestos. Hay un debate existente que ha avivado el amigo Mourinho respecto a qué tipo de méritos se debería reunir para optar al trofeo a mejor del mundo de la revista France Football.

Se use el baremo que se use, el nombre del defensa formado y forjado en La Masia debería estar sí o sí en esas quinielas pensando en las primeras plazas. Ese Mundial quedará para el recuerdo, pero también cómo viene liderando la defensa de todo un Barça (campeón de Liga, Supercopa y cuartofinalista de Champions) con 18 y 19 años.