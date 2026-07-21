Cubarsí conquista a toda España

La Roja ha realizado un Mundial sobresaliente desde la solidez defensiva. Solo un gol encajado en todo el torneo habla del excelente rendimiento colectivo, pero también del nivel de una pareja de centrales que ha marcado diferencias: Laporte (32) y Pau Cubarsí (19). Entre ambos han liderado la zaga más fiable del campeonato, aunque ha sido el joven defensa del Barça quien ha conquistado a la afición española.

Y lo más significativo es que su reconocimiento ha ido mucho más allá de los colores. Aficionados del Real Madrid, del Atlético, del Betis, del Athletic y de cualquier otro club se han rendido a la evidencia. Con solo 19 años, Cubarsí transmite una personalidad impropia de su edad. Juega con una serenidad admirable, interpreta el juego con inteligencia y resuelve situaciones de máxima exigencia sin recurrir a la violencia ni a las malas artes.

En un fútbol donde a menudo se confunde intensidad con agresividad, Cubarsí ha demostrado que existe otro camino. Impone respeto por su colocación, su anticipación y su capacidad para leer cada jugada. No necesita entradas desmedidas, empujones, provocaciones o protestas constantes para dominar a los delanteros rivales.

A esa madurez competitiva se suma una actitud ejemplar fuera del terreno de juego. Siempre correcto en sus declaraciones, respetuoso con sus compañeros y adversarios y sin gestos o protagonismos innecesarios. Recibir el premio al mejor jugador joven del Mundial es un reconocimiento que marcará su carrera, pero cuesta imaginar que vaya a cambiar su manera de ser. Precisamente la humildad es una de sus mayores virtudes.

El Barça tiene entre manos un futbolista extraordinario, pero también un referente para los próximos años. Porque ganar es importante, pero también importa cómo se gana. Y Cubarsí ha recordado que un gran defensa no es el que más patadas reparte ni el que más intimida con gestos o insultos, sino el que mejor defiende. Más de un central, especialmente de la selección argentina, haría bien en tomar nota. El fútbol siempre sale ganando cuando el talento, la inteligencia y el respeto se imponen sobre la violencia.

Pues eso, que solo tiene 19 años. Si aguanta como Messi, le quedan 20 años de carrera. Y, a todo eso, con un Mundial en el bolsillo.