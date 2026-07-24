Cubar...SÍ

La FIFA tiene estas cosas. Igual organiza un campeonato impecable, como, acto seguido, lo estropea entregando el MVP del Mundial a alguien cómodo sin ser el mejor... El aficionado lo tenía claro, el único MVP tenía acento de La Masia, 19 años y la irritante costumbre de hacer fácil lo imposible: Pau Cubarsí.

Lo de este chico ha sido un atentado a la lógica. Mientras otros centrales celebran un despeje como si hubieran descubierto el antídoto al fentanilo, Cubarsí juega como quien resuelve un crucigrama tedioso de domingo. No hace falta tener prisa, lo resolverás. Y es que Pau siempre parece ir tres segundos delante de su cabeza. Domina el espacio, el tempo y el tiempo y, de paso, la ansiedad del delantero que tiene en frente, aunque se llame Mbappé. Los números ayudan a desmontar el relato oficial. España terminó el campeonato habiendo encajado un solo gol en siete partidos convirtiéndose en la selección menos goleada de la historia ¿Casualidad? Tanta como que cada ataque rival acababa estrellándose contra un adolescente que defendía con la seguridad, solvencia y dureza de un poste telefónico de “Parlem” en pleno Pirineo.

Mientras tanto, el galardón viajó hasta Rodri. Extraordinario futbolista, nadie lo discute. Pero no. Cero goles. Cero asistencias. Cero grandes ocasiones creadas. Tres regates completados en todo el torneo. Ni un solo MVP de partido. Messi, por poner un ejemplo, firmó ocho goles, cuatro asistencias, ocho ocasiones manifiestas creadas, veinticuatro regates exitosos y fue elegido MVP de partido en cinco de los siete encuentros que disputó. Y ni siquiera él debía llevarse esta vez el premio, porque el Mundial también consiste en acabar levantando esa copa. El verdadero dominador fue Cubarsí. El futbolista alrededor del cual respiró España. El defensa que convirtió el riesgo en rutina y la excelencia en costumbre. Con 19 añitos hizo que un Mundial pareciera el torneo veraniego de la playa de Sant Pol.

Solo le pongo un cero al bueno de Pau, y no fue en el campo. Cuando llegó el momento de celebrar, y elegir música para salir al escenario de Madrid, optó por una canción ridícula de Raphael. Y ahí sí que chutó en propia puerta. Tuvo la oportunidad impagable de dignificar su pueblo, su cultura y la música en su lengua con, por ejemplo, “Diumenge sense drama”, de Catarres. Y no lo hizo. Y hubiese estado bien… ya que, en realidad, eso fue la final para él, un domingo plácido en el que, mientras otros corrían angustiados detrás de la gloria, él con su pachorra habitual, la esperaba sin prisa. Como si supiera desde el primer día que ese Mundial ya era suyo. Y vaya si lo fue.