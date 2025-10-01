Cuando dentro de 40 años

Así está el nuevo Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Por razones que ahora no vienen a cuento, estoy revisando hechos de hace unos cuarenta años. Los hay de todo tipo. Algunos me causan fascinación, mientras que otros me provocan incredulidad e incomprensión.

Resulta admirable darse cuenta de la visión y el coraje que tuvieron determinadas personas para aprobar proyectos y tomar decisiones que el tiempo ha demostrado acertadas y hacerlo en contra de la opinión mayoritaria, o de adoptar posiciones críticas a pesar de la constante y contundente descalificación de que eran objeto. Esta capacidad de comprender las corrientes de fondo y de imaginar con precisión los escenarios a los que desembocarán es prodigiosa.

Por el contrario, desconcierta ver cómo no previeron que ciertas decisiones terminarían mal, sino en desastre. Claro que el desenlace y el tiempo transcurrido determinan su análisis y condicionan la impresión que hoy nos provocan y la opinión que nos hacemos, pero no evitan que nos preguntemos cómo no entendieron que sus actos nos llevaban por el pedregal.

En cualquier caso, aquellos casos me han hecho pensar en el juicio que harán dentro de 40 años los historiadores del FC Barcelona cuando se pongan a revisar las acciones de hoy. Los hechos son abundantes. El caso Negreira, la construcción - remodelación del Nou Camp Nou, los legados de las presidencias de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu o, en el ámbito estrictamente futbolístico, las figuras de Josep Guardiola, Leo Messi, Lamine Yamal y etcétera. Entiendo que oscilará también entre la admiración y la decepción e incredulidad.

Porque, aunque para comprender los hechos y las razones a nosotros nos falta perspectiva y distancia y más información y, sobre todo, ver su desenlace, hay casos y actuaciones tan flagrantes y transparentes que no hace falta intuición de visionario para saber el acierto o la ineptitud, sino la sinvergüenza.