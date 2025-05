De Cruyff a Guardiola y de Guardiola a Flick

Flick está a un paso de cerrar una primera temporada excepcional al frente del Barça / Javi Ferrándiz / SPO

Este Barça todavía no es el mejor de la historia reciente, pero va camino de serlo. Por dos minutos no ha tenido la oportunidad de jugar una final de Champions que le catapultara a la gloria absoluta, pero no es cuestión de rasgarse las vestiduras sino de felicitarse por haber reconstruido un equipazo en tiempo récord.

No hay más que fijarse cómo estaba el Barça el año pasado, sin ningún título, con una duda terrible sobre su entrenador, ahora sí, ahora no, y sin posibilidades económicas de reforzarse a lo grande. Pero llegó Flick y, zás, se hizo el milagro. O no tan milagro, se hizo el trabajo con el método y la valentía que otros entrenadores no supieron ver ni hacer antes.

El Barça de la Liga, Copa y Supercopa, de las cuatro victorias y dieciséis goles al Madrid, de las nueve remontadas a golpe de goles y espectáculo, se ha forjado sobre las bases de su propio ADN: cantera y estilo. Flick ha sido y es el entrenador que se ha atrevido a adaptar el estilo Barça al fútbol moderno.

Koeman y Xavi miraron hacia atrás para recuperar y conservar la esencia pero Flick ha mirado hacia adelante para darle el impulso que precisaba. Si hoy hay que ser físico, más físico que seremos; si ser verticales es un arma poderosa, más verticales que seremos, no se traiciona nada si el espíritu es atacar y dar espectáculo. Ha sido un regreso al Dream Team de Cruyff, marcar un gol más que el contrario, ya saben.

Guardiola, con unos jugadores excepcionalmente dotados para el control, lo revolucionó todo bajando las revoluciones del vértigo cruyffista. Y Flick ha vuelto a cambiar la marcha, más potencia a la caldera. Es lo que exigen estos tiempos.

