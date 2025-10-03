¡Qué crueldad! ¿Honor o gloria?

Hansi Flick, en un momento del Barça-PSG de la Champions 2025/26 jugado en el Estadi Olímpic / AP

El Barça de Flick nos ha devuelto un fútbol vistoso, divertido, casi de videojuego… Da gusto ver a los chicos liderando con fluidez y alegría, circulando el balón con velocidad y regalándonos un espectáculo que, aún alejándose de un ADN que nos llegó a esclavizar, hoy nos enamora. Pero siendo todo cierto, hay preguntas que incomodan: ¿Siempre se debe brillar?

Ni el fútbol es un film de Hollywood en el que siempre gana el más guapo y ocurrente, ni el Barça siempre somete a su rival, rindiéndolo con holgura y admiración… No. A veces, el otro equipo se sienta, te estudia, sonríe y, cuando te despistas, te clava una daga mortal. No porque sea mejor ¡Qué va! En realidad, no lo es, sino porque supo hacer algo tan práctico y terrenal como modificar el plan.

Y ahí está la verdad incómoda: El año pasado, mientras nosotros seguíamos gozando y bailando la misma canción en Milán, el otro equipo nos cambió la partitura y nos sacó de la pista en una bofetada de realidad.

Flick conoce el reto: ¿Ser el equipo rutilante y encantador que enamora llenando las redes de 'gifs' espectaculares, o ser el equipo campeón en el podio de Budapest, donde Ceferin entregará medallas doradas suministradas por un subordinado al que ni se dignará a mirar? Porque el fútbol, y la vida, en realidad va de eso: de elegir. De no quedarse atrapado en un estilo mientras te pasan cruelmente por encima.

Ejemplo personal

Y permítanme un ejemplo personal tan banal como cotidiano, tan estúpido como cierto: un servidor, jugando a pádel en Artós con Carlos, una bestia y mi pareja habitual, tenemos una forma de jugar muy marcada. Suele funcionar, se lo aseguro a ustedes.

Pero el día que nos cruzamos con unos rivales que dominan justo lo que nosotros explotamos y lo hacen con más pericia… ¿qué hacemos? ¿Nos aferramos a un estilo, con elegancia y honor, mientras nos deshacen, o modificamos golpes y estrategia para incomodar y tener una opción de sorprenderles? Al final, el reto es tan sencillo como apasionante: descubrir quién tiene la astucia y la malicia de llevarse el partido.

Que el Barça es hoy el rey de la belleza ya no lo discute nadie. Pero también debe encontrar el camino de mutar en partidos concretos donde jugar bonito puede significar tu condena. Si el talento, joven e irreverente que poseemos, lo convertimos en días perros como el del miércoles, en una metamorfosis hacia la efectividad y practicidad aun sacrificando “¡Oooohs!” de admiración en la grada, seremos letales, y esta vez lo seremos por ser, no bellos y simpaticones, sino zorros pero campeones. Yo, lo tengo claro.