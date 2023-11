La crisis, más allá de Lewandowski y los Joaos

Está claro que Lewandowski no es el del año pasado ni el de antes de la lesión, cuando ya no era el mismo que el año pasado. No debe sorprender que su rendimiento con 35 años sea menor que cuando tenía 34 y habría que prever que aún irá a menos cuando tenga 36 y 37.

Igualmente está claro que el efecto de los Joaos se ha diluido. Félix lleva diez partidos sin marcar y Cancelo aún no sabe de qué juega. Son tres pesos pesados que no funcionan, lo que explica en parte, solo en parte, esto que parece una crisis pero que cuando se está a dos puntos del Madrid en la Liga y se es líder de grupo en la Champions, no lo es. Aquí no se ha roto nada. Todavía...

Ya vamos tarde

En todo caso, la preocupación/debate es sobre el juego, lo que en el Barça se eleva a crisis por la propia grandeza y exigencia del club. Vale. Aceptada la premisa, la crisis va más allá de los jugadores señalados.

El Barça ha entrado en una involución de su estilo. Lewandowsi está mal, pero no le llegan balones. Joao Félix no aporta goles, pero es que nunca ha sido goleador. Cancelo no marca diferencias, pero es que jugar de todo, y de nada, no le ayuda.

En estas circunstancias, se impone un reset. Es un problema global, de mente, como dice Xavi, y de piernas, táctica y estilo, como es evidente. Con Pedri y De Jong se mejorará, pero Xavi aún deberá encontrar la tecla de la felicidad. No queda otra que recuperar el estilo. Y dos años después, ya vamos tarde.