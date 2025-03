La crisis del Barça Atlètic merece explicaciones

Situación complicada en el Barça Atlètic / Valentí Enrich

La cantera es el orgullo del Barça y no se puede pasar por alto la situación del Barça Atlètic. Y más cuando la plantilla del filial azulgrana es la mejor de la categoría. No lo digo yo, lo dice el entrenador, Sergi Milà, y los propios jugadores cuando hablan para los medios. La prueba de ello es la 'desbandada' de futbolistas cada vez que hay parón de selecciones. Por lo tanto, las continuas lesiones, los arbitrajes o que los chavales con más proyección estén en el primer equipo son realidades, pero no eximentes a la hora de analizar la gestión que le ha dejado al borde del precipicio.

La esperanza es lo último que se pierde, pero la situación del Barça Atlètic es cada vez más complicada. Más después del empate del viernes en Lezama (2-2), pese a jugar 70 minutos con superioridad numérica. Prácticamente, ya es una cuestión de fe. A esta imagen tampoco ayudó nada entre semana el 'bochorno' de presentarse en la Copa Catalunya con un equipo que ni siquiera se podía 'calificar' como su filial. Al 'culé' de verdad, encajar una 'manita' del Espanyol, sea en la circunstancia que sea, le duele. Y mucho.

Han pasado cosas muy extrañas esta temporada con el segundo equipo barcelonista y no todo lo pueden tapar los Lamine, Balde, Gavi y compañía, ni el excelente trabajo que se hace desde el primer equipo, con Hansi Flick a la cabeza, con los canteranos. No se puede pasar de estar a un partido de ascender a Segunda División a comenzar a resignarse con la Segunda RFEF solo un año después y que aquí no pase nada. El cambio de entrenador llegó tarde, algunos fichajes de procedencia dudosa no tienen nivel y el desapego con la afición que acude al Johan Cruyff es cada vez mayor.

Tampoco debería aceptarse la justificación de que con Pep Guardiola, el filial azulgrana jugó en Tercera División (lo que equivaldría a una cuarta categoría) y salieron Sergio Busquets y Pedro (en aquel entonces, Pedrito) para el primer equipo. Porque en ese banquillo estuvo el mejor entrenador que ha tenido el Barça en toda su historia (con permiso de Johan Cruyff) y es difícil que se repitan estas condiciones.

Quizás sí, los juveniles estarán en una categoría más 'suave' que una Primera RFEF que es durísima. Seguramente seguirán subiendo grandes cracks que se 'saltarán' el paso del filial como ya ha ocurrido en los últimos años. Pero, ¿tendrá Flick un nuevo Marc Casadó, que se lo tuvo que currar el año pasado y 'se curtió' en Primera RFEF, igual que Pau Víctor? ¿Qué pasará con futbolistas de este perfil? Bajar, si se acaba consumando, es sinónimo de hacer mal las cosas. Se venda como se venda.