La coronación

Lamine Yamal celebra su gol contra el RCD Mallorca / EFE

Es el nuevo rey del fútbol y ejerce como tal. Inmune a las críticas y a los pronósticos apocalípticos sobre sus actos, gestos, fiestas, celebraciones y demás actitudes que sirvan de carnaza a sus rivales para pronosticar gratuitas desgracias a su carrera, Lamine Yamal emerge por encima de todo y de todos con una superioridad que nos asusta a todos menos a él.

Esta temporada en la que el nivel de presión al que deberá hacer frente se le multiplica por mil, ese '10' privilegio de los dioses que incita a la comparación constante con los más grandes de la historia, ese salto jerárquico que le consagra como el líder del Barcelona, fuera caretas ya, el balón, las faltas y lo que haga falta con el pertinente consenso del vestuario, Lamine la ha empezado con un recital en Mallorca, con gol, asistencia y gestos de crack total. Es el nuevo rey y estamos asistiendo a los actos de su coronación.

Cada día que pasa estoy más convencido de que su reinado será largo y feliz. Cada día se le ve más desatado en lo futbolístico y más preparado en lo mental, cualidades que deben avanzar juntas cuando se trata de los mejores futbolistas del mundo. Lamine acaba de cumplir dieciocho años y no hay razones visibles para dudar. Ha ganado más que nadie, más que Messi y Maradona, por ejemplo, y no veo yo que se le hayan subido los humos a la cabeza. Demuestra que tiene personalidad para frenar a los desestabilizadores y agoreros, a los que responde con la misma brillantez y contundencia con la que juega. Es un rey seguro de sí mismo.

Estamos a las puertas de su coronación. La virtual, esa imagen como colocándose la corona que ya ha dado la vuelta al mundo, no es más que un guiño, una forma de celebrar acorde con los nuevos tiempos del fútbol y de la sociedad, pero la auténtica no tardará en llegar. Podría ser dentro de un mes, con el Balón de Oro que se disputa con Dembélé, que tiene más títulos esta temporada, pero menos talento y carisma.

En Barcelona lo tenemos claro, en seis años no apreciamos en Ousmane ni una sola de las genialidades que a Lamine le vimos a los cinco minutos. Lo ganará o no lo ganará, que si no es este año, sin duda alguna será otro, y otro, y otro... pero tampoco lo necesita, pues para la inmensa mayoría de aficionados de todo el mundo ya es el mejor. Ya sabemos de qué va esto del Balón, el Oro no ha sido siempre lo que más reluce. Miren, buenos futbolistas hay muchos, el propio Dembélé, Mbappé, Haaland, Vinicius, Pedri, Bellingham, Raphinha, Rodri, Salah... pero genio solo hay uno: Lamine Yamal. El nuevo rey.