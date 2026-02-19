La Copa del Rey, el primer ejercicio de supervivencia de la temporada

El Barça estará pendiente de sus lesionados hasta el último momento, una situación que se ha repetido constantemente esta temporada / FCB

Llega el primer gran título de la temporada en el Roig Arena de Valencia, y para muchos equipos como el Barça, es la primera ocasión de empezar a justificar la campaña con un título importante a la espera de lo que suceda en la Euroliga y en el desenlace de la Liga Endesa.

Aunque la vorágine de partidos que les toca jugar, especialmente para los equipos que disputan competiciones europeas como la Euroliga, el primer gran temor y al tiempo súplica, es poder contar con un plantel al completo, algo que para muchos parece más que un deseo, un milagro.

Ahora mismo parece una quimera para el conjunto de Xavi Pascual, uno de los grandes candidatos al título, tenga que estar más pendiente de si podrá contar con algunos de sus jugadores determinantes, que de otra cosa. Porque de la presencia de todos ellos a tener que hacerlo con menos recursos, condicionará sus expectativas en el torneo copero.

En febrero y con plantillas mermadas

Es increíble que en el mes de febrero algunas de las plantillas más importantes de Liga Endesa cuenten con tantos jugadores con problemas físicos, y si finalmente faltan algunos de ellos en Valencia, será desgraciadamente en detrimento del espectáculo que siempre aporta esta competición tan singular y con la incerteza de resultados que le acompaña.

Aunque en una competición tan corta, al final requiere darlo todo en 40 minutos durante tres días seguidos si quieres ser campeón. Y todos los equipos, independientemente de las lesiones, cuentan con la motivación y la adrenalina suficiente para ganar con las piezas disponibles.

Sea con las estrellas consagradas o con los jóvenes que buscan un puesto en el equipo, no hay excusa posible. La Copa es siempre puro espectáculo y con la tensión, emoción e incertidumbre que propone en cada eliminatoria y partido, las bajas importantes lo serán mucho menos, seguro.