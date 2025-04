La Copa mola, ¿y su negocio?

La plantilla azulgrana quiere sumar otra Copa en sus vitrinas / Valentí Enrich / SPO

Esta noche se disputa la final de la Copa del Rey, y con ella se culmina la temporada de uno de los productos estrella de la Federación de Fútbol. “La Copa mola”, como acuña el ente federativo desde hace unos años para una competición que es una mezcla de sentimientos encontrados: estorbo para algunos, porque mete más partidos al calendario, especialmente entre semana; sueño para otros, porque lleva a la élite del fútbol español a rincones del país donde de otro modo no verían a las estrellas de la televisión; muy necesario, porque de un tiempo a esta parte se ha convertido en una fuente de ingresos relevantes para clubes modestos y para la propia Federación; foco de disputa, porque en la antigua guerra LaLiga-Rfef fue un paquete de derechos en disputa.

Vayamos a las cifras para entender la importancia del trofeo por el que hoy luchan Real Madrid y FC Barcelona. Es el torneo por el que Rafael Louzán, presidente del organismo, ya sabe que saca más dinero por televisión, con más de 43 millones de euros entre las facturas que pagan RTVE, Movistar Plus+ y las televisiones internacionales. Sólo la final ya son 8 millones de euros a abonar por la televisión pública, que con cruces como el de hoy ya sabe que el éxito en audiencias está garantizado.

¿Mucho o poco? Depende. La cifra es superior a lo que facturan ACB, Asobal y casi todo el ecosistema federativo en su conjunto, incluso se acerca a lo que generan hoy MotoGP y Fórmula 1, respectivamente. Y uno dirá, pues ni tan mal. ¿El problema? Que esa cifra podría ser prácticamente cuatro veces superior si en su día Luis Rubiales no hubiese decidido retirar a LaLiga la encomienda de vender los derechos audiovisuales de Copa y Supercopa.

Si Javier Tebas pudiese mete en su maletín los derechos de estos torneos, Louzán se ahorraría el tiempo de ir en solitario a vender sus torneos, pero es que, además, se llevaría el 1% de todo lo que genera LaLiga por televisión como contraprestación. Estamos hablando de entre 150 millones y 200 millones de euros por temporada, si tomamos como referencia el cierre de 2023-2024. ¿Por qué Tebas querría entonces este producto? Porque fuera de España no diferencian tanto una cosa de otra, y poder decirle a una tele “oiga, aquí le vendo todo el fútbol español sin interrupciones” puede tener un efecto multiplicador. Y si hay más teles dando el torneo del KO, quizás pueda haber más marcas que Mapfre, Seat o Estrella Galicia dando apoyo.

Fútbol rentable sin traspasos

La rentabilidad del fútbol europeo, pero especialmente en países como España, Francia o Portugal, siempre ha estado muy sujeta a las plusvalías por traspasos de futbolistas. Muestra de ello es el fútbol español, que antes de la pandemia era capaz de levantar cada año más de 1.000 millones de euros con la venta de jugadores y, aun así, su beneficio conjunto no superaba los 300 millones. Por lo tanto, no es casualidad que, habiéndose evaporado casi 500 millones de facturación con la salida de futbolistas, esos números negros se hayan tornado en rojos. LaLiga espera que este año el agujero ya sólo sea de 173 millones y se concentre en unos pocos equipos, y que sea en 2025-2026 cuando la sostenibilidad económica esté de vuelta.

Mimbres para pensar en ello hay. Se confía en que las plusvalías por traspasos no vayan a menos y se mantengan como mínimo en ese umbral de 600 millones de euros, pero sobre todo hay una convicción de que la cifra de negocio (lo que es menos impredecible, la taquilla, la televisión, comercial) siga subiendo y rompa el techo de los 4.000 millones de euros. ¿Diferencia respecto al pasado? Que el gasto en plantilla ya no crece obligatoriamente al mismo ritmo. Gastar más no siempre implica mejores resultados.