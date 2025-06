La convivencia entre Joan Garcia y Ter Stegen

Joan García, el jugador con más proyección de la actual plantilla del Espanyol // RCDE / LLUÍS MIGUELSANZ

La gestación del fichaje de Joan Garcia por el Barça ha venido acompañada por la duda sobre la convivencia que se plantearía entre dos porteros de primera línea y vocación de titulares como son el hasta ahora indiscutible Ter Stegen y el presumible indiscutible nuevo fichaje, que por algo se han gastado 25 millones, que parecen un chollo pero son muchos millones.

La lógica indica que dos grandes porteros no caben en un mismo equipo. Y menos cuando uno de ellos, el que va a palmar, es un veterano con diez años de jerarquía y mando en el vestuario. Por eso Joan ha dudado, sabe que no será fácil; por eso el Barça dudó y pensó en ceder un año al nuevo portero y por eso muchos dudamos de que no se produzcan daños colaterales manteniendo a los dos bajo el mismo techo.

La buena noticia es que el único que no duda es Hansi Flick, y esto es casi una garantía. No en vano, no dudó en traerse de emergencia a un portero jubilado, como no dudó en ponerle y mantenerle de titular y defenderle cuando el titularísimo ya recuperado de su grave lesión maniobró internamente para jugar en los momentos decisivos de la temporada. Si a esto puede llamarse pararle los pies a Ter Stegen, Flick ya se los ha parado... ¡vamos bien!

Aun así, no lo veo. Por un lado, al Barça le saldría carísima la portería y la competencia podría acabar siendo tóxica. Y por otro, y más importante, a Joan Garcia tener esa espada de Damocles sobre su cabeza le supondrá una presión añadida cuando quedan muchos 'terstegenistas' en el entorno.