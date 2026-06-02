La convicción del entrenador

Hay técnicos que llegan a un vestuario para pasar por él y otros que llegan para definir una época. No hablo de liderazgo, sino de carácter. Y eso, en el deporte de equipo, es gestión de individuos (y de sus egos). De saber qué jugadores quieres, por qué los quieres y hasta dónde vas a defenderlos cuando el entorno, no solo en el Barça, duda. Luis Enrique y Hansi Flick pertenecen a esa especie, aunque sean distintos. No negocian la idea, pero construyen una relación clara con el futbolista: si estás dentro, voy a muerte contigo; si no estás, vete.

Ese matiz es decisivo. Luis Enrique, en eso es más radical, lo hizo con Mbappé en el PSG. Lo elogió y reconoció su dimensión mundial, pero nunca entregó el equipo a un apellido. Incluso con una estrella de ese tamaño, mantuvo el mensaje de que el colectivo estaba por encima de todos.

Flick ha aplicado en el Barça una lógica inversa, pero parecida. Su caso con Raphinha es perfecto. Cuando muchos lo veían como un futbolista vendible, irregular o demasiado acelerado para ser indiscutible; Flick vio energía, presión, gol y carácter. El brasileño no cambió por una confianza vacía; cambió porque encontró un técnico que lo defendió cuando el ruido aún no entendía la apuesta.

Ahí aparece otra condición: el entrenador sostiene una idea y sabe qué jugadores necesita para ejecutarla. El fichaje de Gordon es, en sí mismo, el mensaje. Si quieres presionar arriba, necesitas piernas y mentalidad para hacerlo. Si quieres extremos profundos, no fiches mediapuntas disfrazados.

Y ahí entra Dembélé, quizá el caso más revelador de la forma de ser de Luis Enrique. Sacar el máximo partido de un talento tan ecléctico exige libertad y estructura. Si lo atas, lo apagas. Si lo liberas sin reglas, se pierde. Luis Enrique le dio un ecosistema, no una excusa. Cuando un entrenador consigue que un futbolista caótico sea decisivo dentro de un plan, ya saben a quién deben apuntarle el mérito.

Volvamos al teutón, acomodar al fútbol profesional a Gerard Martin para convertirlo en un central solvente; convertir a Fermín en un jugador que desearía fichar cualquier grande de Europa para ser titular en su medular o gestionar la recuperación y la vuelta de Gavi tienen un valor más que simbólico.

Ambos equipos hoy tienen un fútbol reconocible por vistoso, competitivo, emocional y contagioso que les convierte en referentes. Que ningún merengón se altere, el PSG está, aún, a otro nivel. Sus jugadores saben a qué juegan y transmiten que se sienten parte de una causa porque se la creen.

Al final, la diferencia entre un entrenador de paso y uno de época es la consecuencia. Con la plantilla que quiere, con los jugadores que protege, con los que deja fuera y, sobre todo, con una manera de entender el fútbol.

El estilo no es un dibujo en una pizarra: es una promesa diaria. El jugador quiere entender el plan y comprobar que el entrenador no cambia por el último titular. La coherencia es discurso dentro del vestuario y fuera. Luis Enrique y Flick lo entienden. Por eso sus equipos transmiten algo más que orden. Transmiten convicción.