De contrastes y coincidencias

Luis Enrique , durante la celebraciòn de la conquista de la Champions junto a Luis Campos y Emmanuel Macron / AP

Al PSG le ha costado algo más que al City reinar en Europa. Aunque el equipo de París no es tan diferente a su rival de Manchester, siempre lo hemos visto con otros ojos. Ambos han representado los máximos estandartes de los petrodólares en Europa, efectuando inversiones desmesuradas para conseguir ser alguien en el deporte rey como principal objetivo.

Desde prácticamente su inicio, el City, por la presencia de ilustres catalanes y un modelo diferencial a nivel empresarial ideado por Ferran Soriano, nunca fue visto como algo tan pernicioso. Guardiola y su modelo de juego ayudó bastante. El Paris Saint Germain, hasta la llegada de Luis Enrique, era el demonio, el nuestro, pero también el de muchos otros fans del fútbol de Europa. Lucho, desde su llegada, lo ha blanqueado bastante.

El club parisino se ganó la antipatía del fútbol en general, pues a golpe de talonario construyó enésimos proyectos fallidos con una inversión estimada superior a los dos mil millones de euros en fichajes en algo más de una década; sí lo han leído bien, para ser concretos 2.283 en catorce temporadas. Su equipo titular actual, ese que el sábado remató al Inter cruelmente, ha costado unos 700 millones de euros. Su director deportivo se ha convertido en el enemigo público número uno.

Detrás de tal sobredimensionado gasto está Qatar Sports Investments, que adquirió la mayoría accionarial del club por tan sólo 50 millones, allí empezó todo. Nasser Al Khelaifi, un ex tenista profesional, fue el encargado de liderar el proyecto.

Su homónimo en Inglaterra es Khaldoon Al Mubarak, un hombre con menor proyección y visibilidad, su City ha invertido más o menos lo mismo, pero con distinto origen: los Emiratos Árabes. Proyectos tan similares, tan distintos. Las personas hacen los proyectos, más que ninguna otra cosa.

Luis Enrique, uno de los nuestros

Soy de los que disfruté viendo aplastar al Inter, no porque los milaneses hubieran apeado al Barça en semifinales, sino por el fútbol y por Luis Enrique, uno de los nuestros. Nunca me imaginé que iría con el PSG, pero mi forma de entender el fútbol no pasa por cómo los equipos italianos lo ejecutan.

Aunque mi alegría es sobre todo por Lucho, el asturiano es un ejemplo de pasión por lo que hace y por cómo lo hace, un tipo tan incómodo para quienes no entienden su forma de ser, como para buena parte de la comunidad periodística que le sufre.

Su fútbol es como su vida

Su documental, un auténtico gozo. Su fútbol es como su vida, un derroche de ilusión, de intensidad, de ganas. Su equipo se ha contagiado de su estilo y de su intensa capacidad de vivir al límite. Ganar una final de Champions por cinco a cero no es que ocurra pocas veces, sino que no había ocurrido nunca.

El equipo y el entrenador no dejaron de luchar y seguir queriendo incrementar la distancia en el marcador hasta el último minuto. Después, su afición, en la celebración, demostró no estar al nivel del equipo en el campo. Si cada victoria europea tiene que finalizar así, que vuelvan a diferirlas muchos años.