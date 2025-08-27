El contradictorio caso Fermín y el valor de La Masia

Fermín López ha trabajado mucho para llegar a la élite / Valentí Enrich

El caso Fermín se puede enfocar de muchas maneras. La más práctica es pensar que todo depende del jugador y que su decisión es la clave de todo.

Si el andaluz prioriza el aspecto económico, el caso no tiene debate. El Chelsea le ofrece un salario mucho mayor que el que actualmente le paga el Barça.

Sería entendible que Fermín quisiera mejorar en este aspecto y aceptar la oferta de un club poderoso. Es cierto que el Chelsea es el actual campeón de la Conference y del Mundial y que se ha convertido en una de las entidades más ricas del mundo pero también hay que decir que deportivamente no hay color.

Fermín López, en un entrenamiento del FC Barcelona / EFE

Por mucho que en el Barça no sea titular, Fermín es muy valorado y querido en el club en el que se formó y saltar al Chelsea no le garantiza nada. El mejor futbolista del conjunto londinense es Cole Palmer. El inglés juega de mediapunta y eso dificultaría que Fermín pudiera ser titular en su mejor demarcación.

Además el Chelsea es un club que tiene incontinencia para fichar y Fermín pasará en pocas horas de ser el último capricho de los 'blues' a ser uno más en su inacabable plantilla.

¿Puede triunfar Fermín en Inglaterra? Es evidente que tiene calidad para lograrlo pero no hay ninguna garantía de que sea así.

A Fermín le ha costado mucho sacrificio llegar al primer equipo del Barça y estabilizarse en la primera plantilla. Ahora debe escoger entre seguir en el club de su vida o buscar una aventura más provechosa en lo económico que en lo deportivo.

Fermín, con su clásica celebración de un gol / EFE

La ecuación entre el aspecto económico y la cuestión deportiva es también contradictoria para el Barça. En lo puramente deportivo no hay debate. Fermín es un jugador que aporta energía, compromiso, versatilidad y gol. Puede que no sea un titular fijo pero su rendimiento es incuestionable.

Dicho esto es curioso como las voces menos amigables para el Barça hablan de Fermín como si fuera una mezcla de Maradona y Ronaldinho. No lo hacen porque lo crean sinceramente sino para dañar la imagen del Barça ya que ven cerca su venta. Se ha dicho que después de Lamine y Cubarsí es el jugador de más valor de la plantilla cuando hay que recordar que no es un titular fijo. En el momento en el que Fermín decida quedarse en el barça estas voces volverán a minusvalorarlo.

De todo ello hay que sacar lo positivo y es sin duda el valor incalculable de La Masia. No hay que olvidar que si el Barça hubiera podido fichar Xavi quería incorporar a Lo Celso hace dos temporadas y fue la situación económica la que le llevó a la genial decisión de apostar por Fermín. Y ahora el andaluz vale entre 50 y 70 millones. Y estamos hablando de un jugador que no destacó especialmente en sus años de formación en la cantera blaugrana.

Fermín en el partido ante el YF Juventus / FCBarcelona

Si por Fermín el Barça podría ingresar más de 60 millones lo que tendríamos que pensar es cuanto se podría ingresar si se vendieran a Lamine, Cubarsí, Balde, Bernal, Casadó o Eric. La economía del Barça estaría más que solventada. Y allí radica el problema.

Si el Barça necesita vender para aliviar sus arcas y para solventar los problemas de fair-play el aficionado barcelonista tendría que asumirlo. Si la venta es para fichar a un central que no sea un titular fijo o para incorporar jugadores complementarios, no habrá valido la pena el traspaso.

Si el dinero se guarda para invertirlo en el delantero centro que tiene que marcar las diferencias en la próxima década la operación sí que habrá tenido sentido. En clave Barça la clave no es tanto de si vender o no sino para que se le vende.

Fermín López, con la camiseta azulgrana / Ignasi Paredes

El caso Fermín es, por lo tanto, complejo y con muchas aristas. En mi caso yo haría todo lo posible por no venderlo pero al final será Fermín el que tendrá la última palabra.

Y pase lo que pase lo que hay que sacar en claro de este asunto es que el valor de la Masia es mucho mayor del que habitualmente se piensa.

Y una última opinión impopular por mi parte, Fermín es muy bueno pero tanto Dro como Toni son jugadores con más potencial que el andaluz. Ahora mismo Fermín es mejor ya que suma dos años en el primer equipo pero la capacidad de La masia de seguir proyectando futbolistas excelentes es impagable Ni 100 Chelseas podrían comprar el valor real de La Masia.