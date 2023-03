Mucho mérito del Barça de Xavi, que está luchando contra todas las derivadas del 'caso Negreira' El ambiente de San Mamés es un ejemplo de lo que le espera el Barça tras la campaña que ha condenado al club sin juicio

El Barça de Xavi llega al clásico del domingo con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras su meritorio triunfo en San Mamés. El domingo tendrá la oportunidad de dejar el título prácticamente visto para sentencia, pues en caso de victoria blaugrana la distancia parecerá ya definitiva a pesar de que todavía le quedarán doce jornadas al campeonato.

El mérito del grupo que lidera el técnico de Terrassa está siendo espectacular. Porque está teniendo que luchar contra todo y contra todos.

Los actuales jugadores del Barça, como tampoco los anteriores, no tienen nada que ver con el ‘caso Negreira’, pero están viviendo ya situaciones de mucha presión y muy desagradables. Xavi intenta a aislar al equipo y, seguramente, alguno de sus futbolistas no sabrá nada o casi nada del caso, pero han tenido que vivir ya un clima de hostilidad exagerado en su visita a San Mamés, un clima que seguramente se repetirá en todos los encuentros que le quedan al Barça hasta final de temporada tras una campaña mediática impulsada por la mayoría de medios de Madrid en la que han juzgado y condenado al Barça antes de que se haya iniciado la instrucción de un caso que va para largo.

Desde allí se ha vendido que el club blaugrana compró árbitros desde principios de siglo y hasta el 2018 y todo el mundo lo ha comprado. Sin un juicio, sin esclarecer unos hechos que son muy graves, porque pagar cantidades desorbitadas al vicepresidente de los árbitros es muy grave, y de los que los socios del Barça también quieren respuestas, pero que quizá no son lo que la ‘caverna’ quiere que sean.

Desde allí, hace semanas que se produce en degoteo de noticias, algunas más sensacionalistas que otra cosa, para seguir deteriorando la imagen del Barça. Y a ese linchamiento se han sumado todos. Ya lo dijo Joan Laporta tras la decisión del Real Madrid de sumarse a la causa. “Ahora ya están todos”, lanzó el presidente del club.

Está el Real Madrid, el resto de clubs, la Federación, LaLiga y también el gobierno a través del CSD, el mismo organismo que se ha preocupado de denunciar, con razón, los insultos racistas que recibe Vinicius, pero que no ha dicho nada, de momento, de los insultos que está recibiendo el Barça, sus jugadores y su entrenador. En San Mamés y en otros estadios en los que han sacado todo su odio hacia el club catalán, como el del Sevilla.

Y de la campaña también participa el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que no le perdona a Laporta que no firmase con CVC y apoye la Superliga. Y que está haciendo todo lo posible para que el club no pueda ni recuperarse ni reforzarse. Contra todo y contra todos.