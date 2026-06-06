Así se construye un Barça campeón

Al terminar la temporada 2025-2026, los clubes analizan el rendimiento del equipo en todas las competiciones: qué objetivos se han cumplido y cuáles no, el rendimiento individual —qué jugadores han respondido y cuáles no—, la gestión del míster con su staff, la del director deportivo con su equipo, los preparadores físicos, el 'chief scout' con su área de scouting, el servicio médico y el departamento de comunicación. Una vez analizado todo esto, confirmada la continuidad del entrenador con sus ayudantes, el director deportivo, junto con sus asistentes y el míster, se sientan para perfilar la lista de bajas y altas de cara a la temporada siguiente, en este caso la 2026-2027.

Lewandowski y Szczesny, al frente del autocar de la rúa de campeones del Barça / INSTAGRAM

Como el área de scouting ha seguido a muchos jugadores durante la temporada, el 'chief scout', Joao Amaral, a petición del entrenador y del director deportivo, pone sobre la mesa las opciones por posición que se pretende mejorar: análisis técnico-tácticos, personalidad del jugador y vídeos pertinentes. Normalmente se presentan tres jugadores por posición para tener alternativas si alguna no es viable económicamente.

En lo que se refiere a las bajas, no es algo fácil de gestionar porque si el jugador quiere continuar, el club no puede obligarlo a salir y hay que ser muy hábil en las negociaciones. Sobre todo, a la hora de fichar a un jugador, es clave la capacidad de acción-reacción y de convencerle con el propio proyecto y con los objetivos.

Anthony Gordon, primer fichaje del Barça para la temporada 2026-27 / Dani Barbeito

En este caso, hemos presenciado el fichaje de Anthony Gordon por el Barça. Mientras el Bayern de Múnich negociaba lentamente su incorporación, Deco, con su equipo, se desplazó a Londres y en 24 horas, con mucha habilidad y una gestión apropiada, cerró la contratación del jugador. Como previamente existía un análisis exhaustivo del futbolista, con una valoración detallada, se ha acertado en el perfil de jugador que encaja perfectamente en el estilo de Hansi Flick: futbolista polivalente, extremo, delantero, muy rápido, desequilibrante y muy ambicioso. Me ha gustado mucho escucharle hablando castellano e incluso algo en catalán. Da la impresión de ser una persona con muchas ganas de demostrar y aportar al fútbol del Barça, además de su notable capacidad técnico-táctica.

Bernardo Silva celebra la FA Cup conseguida con el Manchester City / NEIL HALL / EFE

Se está hablando y negociando la posible incorporación de Bernardo Silva, Julián Álvarez o Joao Pedro; de un lateral derecho si se va Koundé; y también de la continuidad de Rashford y de Cancelo. Si Deco, con su equipo, consigue fichar a estos jugadores, que parece que están bien encaminados, el equipo quedará muy bien reforzado y podrá aspirar a ganar todos los títulos la próxima temporada. Estoy seguro de que sería uno de los favoritos para ganar la Champions.

También hay que tener en cuenta que el Barça siempre incorpora jugadores nuevos después de un análisis muy exhaustivo, pero siempre existe una incógnita: cómo el mismo futbolista gestionará las exigencias y la presión de llevar la camiseta blaugrana.

¿Dónde está el secreto de los éxitos del Barça en los últimos años?

• Joan Laporta

Es una persona muy importante en el funcionamiento del club y, sobre todo, en su relación, basada en el respeto, con la dirección deportiva y el cuerpo técnico del primer equipo de fútbol y de las otras secciones. La autonomía concedida en las decisiones deportivas a los responsables de tomarlas, con su apoyo y ayuda total, ha sido muy importante.

Joan Laporta y Deco, durante un acto del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

• Hansi Flick

Es el entrenador ideal para un club como el Barça, especialmente teniendo en cuenta la juventud de la plantilla. Ejerce con autoridad, pero con protección paternal cuando es necesario. Su relación con los jugadores contrastados es transparente, abierta, justa, basada en el diálogo —el futbolista siempre sabe dónde está—, en la exigencia, en la responsabilidad y en un buen compañerismo innegociable en el vestuario. Por esta razón, antes de incorporar a un nuevo futbolista, siempre quiere saber y conocer su personalidad y, si no encaja en sus parámetros, no lo incorpora, aunque sea muy buen jugador.

Hansi Flick saluda a Raphinha en un partido del FC Barcelona / EFE

El alemán tiene claro que los partidos y los títulos se ganan en equipo. Su sistema de juego, arriesgado en fase defensiva, pero muy atractivo en la elaboración ofensiva, ha enamorado a los culés, que vibran y disfrutan de él. Ese mismo planteamiento es el que está transmitiendo a los futbolistas, que ya son muy buenos, a los que les pide atrevimiento y valentía para exponer su talento y su calidad individual. El jugador del Barça, además, es consciente de que, si el resultado es adverso, es posible revertirlo: lo hemos presenciado en estos dos últimos años. Y, sobre todo, Hansi Flick cree en La Masia y potencia al jugador joven, algo imprescindible para la filosofía Barça.

• Deco

Con su equipo, ha demostrado y está demostrando capacidad para incorporar jugadores que encajan perfectamente en el actual proyecto del Barça, con negociaciones discretas, exigentes y en sintonía total con el míster.

Deco y Bojan, junto a Rafa Yuste y Juliano Belletti / Valentí Enrich

• La Masia

Dentro de la plantilla, tiene muchísima importancia y es clave en el rendimiento del equipo. Son jóvenes muy bien formados, capaces de soportar la presión de jugar en el Barça y tienen ese sentimiento culé que les da un plus en momentos complicados de la temporada o durante un partido. Todos van a una, con mentalidad ganadora, carácter muy competitivo y, lo que es muy necesario, generan muy buen ambiente en el vestuario y encajan a la perfección con los jugadores contrastados que vienen de fuera. El respeto a nivel de jerarquías, roles y edades, junto al consenso en los objetivos, no se negocia. El buen funcionamiento en este aspecto ayuda mucho a la cohesión del grupo y aumenta considerablemente las posibilidades de ganar títulos.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, durante un partido con el Barça / SPORT / Gorka Urresola Elvira

• Los líderes del vestuario (Raphinha, De Jong, Araujo, Pedri, Olmo…)

Suman como ejemplos, en perfecta sintonía con los jóvenes, y tienen capacidad para motivar, dar ejemplo en actitud y sacrificio, y gestionar el hecho de ser o no titulares, dando a entender que la prioridad es el equipo.

Ronald Araujo, Dani Olmo y Lamine Yamal, futbolistas del FC Barcelona / Juanjo Martín / EFE

El ego negativo no existe en el vestuario; el positivo sí, y es necesario en los momentos complicados de la temporada y de los propios partidos. Está muy claro que, con unidad y buen compañerismo dentro y fuera del terreno de juego, es más fácil cumplir los objetivos. El Barça gana y pierde en equipo. Todos los futbolistas están contagiados de esta actitud y lo demuestran con su rendimiento. Destaca que el mismo Lamine Yamal, en transiciones defensivas, está muy activo y entregado a ayudar en esta faceta con toda naturalidad.

Un verano clave para la Champions

Esta plantilla, dirigida por Hansi Flick, ha logrado ser muy respetada en el fútbol mundial y, con Gordon, que aumenta la velocidad, el desequilibrio, las asistencias y los goles del equipo; con la posible incorporación de Bernardo Silva, que aportaría polivalencia, liderazgo, creatividad, un notable trabajo en transiciones y capacidad de motivar con su actitud, además de garantizar el relevo de cualquier crack de la plantilla; con Joao Pedro o Julián Álvarez, que mejorarían la efectividad, la movilidad y el juego asociativo en zona de finalización; y con la continuidad de Rashford y Cancelo, la competitividad subiría notablemente y la gestión de minutos y rotaciones sería mucho más productiva para el entrenador.

En el campo del Chelsea, sin Raphinha y Pedri, se había notado, y también en Copa contra el Atlético de Madrid. Con estos jugadores, si se fichan, me atrevo a decir que el Barça llegará a la final de la Liga de Campeones. ¿Estáis de acuerdo?