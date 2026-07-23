Constataciones mundiales

Dejando a un lado las preferencias de cada uno sobre qué selección le hubiera gustado que ganara la Copa del Mundo y los sentimientos que puedan despertar el triunfo de España, desde una visión serena y neutral el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México debería servir para constatar unas cuantas certezas, casi obviedades. Porque la realidad es tozuda, a pesar de la industrialización del fútbol y la codicia desvergonzada de los agentes que lo mueven.

Por ejemplo, que en un deporte de equipo tan numeroso como el fútbol, el talento individual puesto al servicio del conjunto siempre sumará bastante más que cuando ese talento actúa de manera aislada. La cooperación siempre ganará a la competición. Es sabido que los once mejores jugadores del mundo no forman por sí solos un equipo. O, dicho de otra forma, es probable que el once ideal surgido de esta Copa del Mundo no la hubiera ganado. Aunque cuanto más va, más gente se crea que lo del fútbol es como jugar a la Play Station.

Hay una segunda constatación en clave blaugrana que es bueno recordar. Me refiero a la fiabilidad de la filosofía de juego y al valor y la fuerza de los jugadores formados en la cantera del Barça. No porque no se sepa o no se tenga presente o el club no se llene la boca e hinche el pecho cada dos por tres, sino porque no siempre guía las actuaciones de la Junta directiva de turno.

El mercado de futbolistas se ha convertido en una bolsa en la que los jugadores son meros valores especulativos, como lo son determinados clubs y determinadas competiciones. En muchos fichajes, por no decir en la mayoría, no se adivina ninguna lógica futbolística detrás. Sólo se observa un afán de mover a jugadores con el objetivo de generar plusvalías e ingresar comisiones y acelerar la tendencia inflacionista inherente. Como si fueran paquetes de acciones o un producto financiero que se compra y se vende con el propósito principal de sacarle un beneficio económico inmediato. Y que la rueda no se detenga.