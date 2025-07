Las consecuencias de jugar en cuarta división

Deco y Flick siguen un partido del juvenil de Belletti el curso pasado

Últimas semanas con tintes ‘dramáticos’ en el Barça Atlètic. A nadie se le escapa que hubo una gestión un tanto deficiente en la preparación de la temporada pasada en el filial. Aunque todo comenzó por la precipitada e inesperada marcha de Rafa Márquez, comandante y cara visible del equipo. Una decisión que marcó el devenir de una campaña en la que se juntaron demasiadas cosas.

Lesiones de piezas clave, la no renovación de Pau Prim que provocó que fuera apartado. La salida de Unai Hernández, indispensable para el equipo. Concatenación de fatalidades y también decisiones tardías y mal tomadas que desembocaron en ese ‘rush’ final en el que tenían que darse demasiadas carambolas. En el seno del club todos esperaban el ‘milagro’ y poder mantenerse en Primera RFEF, pero finalmente se consumó.

El filial azulgrana jugará en la cuarta división del fútbol español. Quizás en primera instancia se podía pensar en que no afectaría tanto. Al final, el Barça Atlètic está para formar futbolistas y para que se vayan cociendo en esa transición hacia el primer equipo. Pero ahora que han pasado ya bastantes semanas es tiempo suficiente para calibrar las consecuencias a nivel deportivo.

FUERA DE ALGUNOS PROCESOS NATURALES

Lógicamente, para muchos perfiles de La Masia jugar en Segunda RFEF no es lo ideal. Dentro de la evolución y progresión que deben seguir, algunos consideran que puede producirse un estancamiento. Y ahí se están produciendo los primeros efectos negativos. Como la marcha de Eman Kospo. El central suizo no estaba dispuesto a jugar en la cuarta categoría, esperaba una llamada de Flick para la pretemporada que no llegó y al terminar contrato en 2026 se va a la Fiore.

Arnau Pradas firma por el Al-Wahda de Abu Dhabi / SPORT

Y el Barça no puede hacer nada porque es la voluntad del futbolista y porque de lo contrario se marcharía libre el próximo verano sin ingresar nada y sin tener derechos sobre él en el futuro (algo que sí ha podido pactar ahora). Además, otros futbolistas como Hugo Alba o Arnau Pradas a los que el club quiso retener para el filial también rechazaron permanecer y apostaron por ofertas de fuera que les garantizaban minutos en la élite y mejores contratos.

OFERTAS DE SEGUNDA A

Esa es otra, a nivel económico el Barça no está en disposición de poder luchar contra ofertas externas para jugadores que al final jugarán en la misma categoría que el Torrent, el Sant Andreu o el Porreres. Como comentamos en SPORT, otras piezas como los primos Fernández, Jan Virgili, Dani Rodríguez y compañía tienen ofertas de Segunda A y es bastante improbable que sigan en una división inferior a lo que dice su talento y su progresión natural. Belletti, aun así, es la figura ideal para moldear a los muchos talentos que seguirán y apuntan alto. De Quim Junyent a Juan Hernández y cía.