¿Conocen a alguien que haya cambiado su voto?

¿De qué les han servido las elecciones? ¿Les han servido de algo? ¿Han cambiado su opinión sobre los candidatos o su posible intención anterior del voto? ¿Conocen a muchos socios que hayan cambiado su intención de voto por las elecciones?

Me gustaría creer que muchos de los socios con derecho a voto se hayan decidido por una u otra opción por lo que hemos vivido en las últimas tres semanas, pero me cuesta creer que ha sido así. Casi nunca es así, en las campañas electorales, las políticas y las futbolísticas. Son más de lo mismo.

Pocas novedades y casi nada nuevo que provoque una convulsión electoral o un giro radical. Creo y me temo, que en estos días casi nada nos ha sorprendido y casi nada ha cambiado. Por más que los candidatos se han esforzado. Ni siquiera la gigantesca lona de Marc Ciria emulando a Laporta y recurriendo a Messi tuvo el impacto pretendido. Está casi todo inventado.

Vimos el apoyo incondicional e inquebrantable de Flick, de Deco y de Bojan como principal aval al hombre que les trajo al club, Laporta, una baza que ha tratado de explotar al máximo su candidatura.

Eso sí, también vivimos la irrupción volcánica de Xavi arremetiendo virulentamente contra Laporta para animar la última semana electoral, y quizás para compensar a Font sus anteriores espantadas, poniendo a Echevarría y de nuevo a Messi en el centro del debate electoral. Y mostrando su resentimiento hacia Laporta por su abrupta salida del Barcelona. Despecho le llaman. Su impacto en las urnas, sí es que lo tiene, lo calibráremos hoy.

Laporta ha sido Laporta, más maduro, como es lógico por el paso del tiempo, pero ha sido el Laporta de siempre. Y ya no me quiero referir al recurrente corte de jamón o a los macarrones. Es el Laporta genuino que tan pronto hace un corte de mangas en la grada con los suyos, como friega su localidad del Camp Nou. Es así, irrepetible e inimitable, o le compras y le crees o todo lo contrario. Al final elevó mucho su tono y pasó también al ataque.

Víctor Font ha jugado al ataque, muy al ataque. Como en el juego del fútbol, no le quedaba otra, cuando uno tiene que remontar un resultado adverso juega a tumba abierta para empatar y ganar el partido y ese es el escenario que se encontró, una vez más, Font. Tenía que arriesgar más, denunciar más, levantar más el tono y apretar para recortar diferencias. Y lo ha intentado todo, al igual que su equipo.

Ha sido una campaña larga, y agotadora en la última semana, con sobredosis de candidatos, entrevistas, debates, cruces de acusaciones y desmentidos, manifestaciones, actos y propuestas. No quedaba otra.

Todo por presidir el Barcelona los próximos cinco años y tener el privilegio de inaugurar el nuevo Estadio, completamente terminado, que no es poca cosa, y dirigir al club que aman, un coloso que sobrevive a los vaivenes diarios y a unos dirigentes más o menos acertados.

La suerte está echada. Hoy es el día. Voten lo que crean que es mejor y… que gane el Barça.