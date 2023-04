La conjunción de los astros

Que Barcelona reúna en menos de una semana a Leo Messi, Barak Obama y Bruce Springsteen es casi una señal divina. Que el ex presidente de Estados Unidos y el cantante se encuentren en el Estadi Olímpic de Montjuïc, allí donde irá el Barça a jugarse su ser o no ser en unos meses con la mitad del aforo y, quién sabe, si con el argentino en sus filas es poco menos que poesía.

Que Xavi diga con una media sonrisa que estuvo en los postres de la cena en la que se reencontraron Leo, Jordi Alba y Sergio Busquets es el ‘bis’ perfecto y necesario a esta conjunción de astros que nos ha regalado la ciudad condal. Que el Boss tenga a bien aceptar la invitación del club blaugrana y personarse en el palco del Camp Nou el sábado por la noche para asistir al partido contra el Betis en plena feria de abril, ya supondría la rima perfecta.

Que cuarenta y ocho horas antes casi sesenta mil personas apoyen al Femení y, como dice Ana Crnogorcevic, “nos hagan volar” y coloquen al equipo de Giráldez en la final de la Champions League, convertiría a Barcelona en la capital del mundo por unos días.

A seiscientos kilómetros prefieren desviar el foco de los éxitos culés y provocar un ruido ensordecedor entre banderas en la grada, arbitrajes de ayer y de hoy y ‘memes’ de jardineros. Desafina la banda ‘merengue’ cargando contra Xavi, cuestionando insistentemente el ‘cómo’ y poniéndole un ‘pero’ a todo lo que hace o dice.

Bien hace el entrenador del Barça en bromear con todo ello -no hay nada más sano en esta vida que reírse de uno mismo- y centrarse en lo que será la próxima temporada. Dejó un recadito a la ‘caverna’ comentando las medidas de Vallecas, allí donde hoy se va a ver las caras con el Rayo. Y añadió, para rematar la fiesta, que “ante este equipo no será fácil mostrar nuestro juego. Habra que ser más prácticos de lo habitual”. Si no quieren caldo, ahí se llevan dos tazas para seguir relamiéndose con el ‘cómo’ y la ‘traición al estilo”.

Lo que es seguro es que el Barça va a cerrar la temporada con un título de Liga que “es la rehostia” (Xavi dixit) que hay que celebrar por lo que es y por lo que significa, subirse al escenario y festejar lo conseguido de forma coral. Si los astros tienen a bien alinearse, el domingo le pondremos la banda sonora del Boss. Glory Days.

Xavi, en la gala 'People in Red'

Xavi Hernández, Enric Masip, Gemma Mengual y Ona Carbonell son algunos de los rostros conocidos del mundo del deporte que han confirmado su asistencia a la gala People in Red.

Este evento solidario, que reunirá el próximo 8 de mayo a más de 800 personas en el MNAC, está impulsado por la Fundació Lluita contra les Infeccions que lidera el Dr. Bonaventura Clotet.