Confirmado: Messi no buscará un candidato

En primavera serán las elecciones al FC Barcelona y los candidatos se están empezando a mover, incluso el propio Joan Laporta toma ya deciciones en función de la celebración de unas urnas que todavía no tienen fecha exacta. Todos los candidatos, todos sin falta, con Laporta incluido, desearían contar con el apoyo de Leo Messi.

Por el cariño que despierta entre la afición, por la huella imborrable que dejó, por los éxitos que cosechó, por ser quien lideró a un equipo que fue durante una década la envidia de toda Europa y que permitió que el club ingresara dinero a borbotones, ya fuese por los premios, por las giras o por los derechos de imagen. Messi puso al Barça en una posición que jamás había estado, y de la que todavía está lejos. No en vano ha sido escogido como el jugador más querido de la historia del Barça por los aficionados azulgranas.

Por todo ello, tener la bendición de Leo Messi es una de las armas que buscarán todos los candidatos para intentar el asalto a la presidencia, incluso el propio del presidente en su deseo de mantenerse en el cargo. Vilajoana, Font, Ciria, Camprubí o el propio Laporta desearían lo mismo. Todos le buscarán.

Otra cosa, y muy diferente, es que Leo Messi busque un candidato. Acaba de renovar su contrato con el Inter por tres temporadas, tiene el deseo de jugar en la MLS hasta el final de su carrera, se encuentra fuerte físicamente para seguir en la batalla y su familia está encantada en Miami. Es cierto que Leo Messi mira lo que pasa en la Ciudad Condal pero su vida, ahora, está montada en Florida.

Así pues, la posibilidad de que busque un candidato es nula. No me imagino a Messi llamando a alguien para eso. Otra cosa, muy diferente, es que alguien logre acercarse a él, logre explicarle su proyecto y le acabe convenciendo. Sin embargo, los candidatos no viven todavía en este escenario sino que la carrera electoral está aún demasiado verde. Y Leo, tengan la certeza, no ha dado ningún paso. Ni lo dará llamando a una puerta.