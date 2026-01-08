Conectadísimos a los títulos

Simplemente, no hubo semifinal. El Athletic no pudo competir y el Barcelona optará al primer título de la temporada. La plantilla de Hansi Flick espera rival pero, visto lo visto, lo hace con hambre. Dice la máxima que el futbolista es la suma de la calidad más la mentalidad y el Barça, hoy por hoy, está lleno de excelentes jugadores que cuando huelen los títulos se transforman. Real y Atlético buscarán hoy su plaza en la final. A pesar de la fría salida -una vez más- hay que felicitar a los jugadores azulgranas por la intensidad con la que se ejercitaron antes del descanso circunstancia que sirvió para cerrar el encuentro.

Cosas del partido. Joan García da tanta seguridad que el partido sirvió para poner en evidencia a Luis de la Fuente, el seleccionador español, empeñado en Unai Simón a pesar de la evidencia. En defensa, Cubarsí y Eric forman, sin duda, la mejor pareja de centrales para el fútbol que pretende el Barcelona, especialmente con balón. Sucede lo mismo con Pedri y De Jong, que en partidos sin peligro de contraataques conforman un medio centro de garantías. Hay más dudas con el holandés cuando el rival tiene a Julián Álvarez o a Vinicius y Mbappé. Y en ataque, si la primera línea aprieta como lo hicieron ayer Roony, Fermín, Ferran y Raphinha la salida del balón del rival se hace muy complicada. Además de ahogar a su rival, los cuatro vieron puerta antes del descanso y tras él, el brasileño repitió. El Barça fue una máquina.

Hansi Flick también huele la sangre. Tras el 0 a 4 pudo darle minutos a Casadó, Dro o Tommy pero solo tuvo una concesión: poner en el césped a Marc Bernal, su medio centro del futuro que está volviendo tras su año de lesión de rodilla. El resto de las incorporaciones al partido, jugadores últimamente titulares como Rashford y Gerard, y futbolistas diferenciales como Olmo y, por supuesto, Lamine Yamal, que no jugó por culpa de algunos problemillas de salud en los últimos días. El entrenador los quiere a todos con ritmo y, de paso, con dolor de estómago por no haber salido de entrada. Flick sabe que su éxito -y el del equipo- va a llegar a partir de la competencia entre sus futbolistas.

Con la llegada de los títulos estamos viendo, como el año pasado, la mejor versión de cada uno de los jugadores del Barcelona. Calidad, por supuesto, pero sobre todo, mentalidad. De querer jugar y, por supuesto, de querer ganar. Futbolistas de equipo grande que no toleran la suplencia ni la derrota y que cuando llega la hora de la verdad son capaces de competir sin miedo. Y luego, como es fútbol e intervienen muchas variables, se puede ganar o perder, como sucedió al año pasado en Milán.

¿Qué va a hacer Hansi en la final? ¿A quién va a alinear y a quien va a dejar en el banquillo? Bendito problema. La plantilla del Barça está conectadísima a los títulos, y el domingo se juega el primero.