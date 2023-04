Con todos y contra todos

Soy de las que piensa que, cuantos más palos te ponen en las ruedas, más rápido te va el corazón. O te va o le das impulso. Lo que no suma es quedarse en la banda calentando y abrigarse con la resignación.

Una cosa es el ‘seny’, que debe marcar los tiempos y el camino, y otra cosa es esa ‘rauxa’ controlada que te mantiene vivo, inconformista y luchador/a. Esa sangre caliente que te despierta y que te mueve a la reivindicación. Quizá me equivoco pero, tras varios partidos yendo al Camp Nou, es el sentir que me transmite la grada. Como representación del barcelonismo, me vale y mucho. Más unida que nunca, la afición culé quiere hacer piña ante lo que considera -ella, su presidente y su junta directiva- una conspiración y un ataque constante y directo a la línea de flotación del FC Barcelona. El ‘affaire’ Enríquez Negreira, la inscripción de Gavi, las salidas de tono (por decirlo fino) de Javier Tebas, las sentencias de Ceferin en sus apariciones mediáticas, el ventilador permanentemente en marcha desde de la capital, las medias mentiras y las medias verdades de aquí y de allá han desembocado en una respuesta social: juntos vamos a poder con todo.

Ese ‘juntos’ me da a mí que se acerca más al vestuario que a los despachos. El pueblo empatiza con un Xavi que llegó cuando pintaban bastos, que buscó la empatía de los de arriba, de los de más arriba y de los de abajo. Que gestionó un vestuario complejo, que aún trabaja en ello y cuenta con muchas complicidades, y que ha transmitido al exterior que o vamos todos a muerte con lo que hay o nos van a dar más palos que a una estera. Sabe que esta noche sale con un ‘once’ titular sin Pedri, Dembelé, De Jong y Christensen. Sabe que el Real Madrid va a venir a buscar una de las opciones que tiene de ganar un título. Porque esta Champions no la tiene ni tan clara ni tan épica. Porque los ‘chupitos’ de antaño ya se han convertido en copas por obra y gracia de la necesidad.

Sin mosaico, sin comilona de directivas -eso que se ahorran los socios y socias- y con la sensación del ‘solos ante el peligro’, este Barça necesita arroparse y sentir que el único calor que le llega es el de su gente. El de todos y el de todas esas almas que, en el viejo estadio y con los tanques en la calle (metafóricamente hablando), es el que va a dar alas a los que empujan el balón. “Hablamos solo de fútbol. Ni de Tebas, ni de Negreira, ni de la UEFA”, dijo ayer Xavi. Ese es el idioma.

